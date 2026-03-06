التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. واختيارات خالد جلال الأولى مع الإسماعيلي

الجمعة، 06 مارس 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري - زيسكو

يقود صلاح محسن هجوم النادي المصري خلال مواجهته المرتقبة أمام الإسماعيلي.

ويلعب المصري أمام الإسماعيلي بعد قليل ضمن الجولة 21 من الدوري.

في المقابل يعتمد خالد جلال مدربه الإسماعيلي في ظهوره الأول على مروان حمدي في التشكيل الأساسي لفريقه.

وجاء تشكيل المصري أمام الإسماعيلي كالتالي:

الحارس: عصام ثروت

الدفاع: محمد هاشم - خالد صبحي - أحمد أيمن منصور

الوسط: عميد صوافطة - محمود حمادة - أستمة الزمراوي - بونور موجيشا

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - أسامة الزمراوي.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الله محمد – محمد نصر – حسن منصور – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد سمير – محمد حسن – محمد عبد السميع

خط الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريصي - نادر فرج.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز 21 (الأخير) برصيد 11 نقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري المصري
