تشكيل ريال مدريد - دياز أساسي لأول مرة مع أربيلوا.. وعودة ميندي أمام سيلتا فيجو

عاد براهيم دياز لاعب ريال مدريد للتشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ تولى ألفارو أربيلوا تدريب ريال مدريد.

وأعلن أربيلوا التشكيل الرسمي لريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - ماركو أسينسيو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أردا جولير - أوريال تشواميني - تياجو بيتارش.

الهجوم: براهيم دياز - فينيسيوس جونيور.

ويبحث ريال مدريد عن تعويض الهزيمة أمام خيتافي الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.