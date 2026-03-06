تشكيل ريال مدريد - دياز أساسي لأول مرة مع أربيلوا.. وعودة ميندي أمام سيلتا فيجو

الجمعة، 06 مارس 2026 - 20:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد بنفيكا

عاد براهيم دياز لاعب ريال مدريد للتشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ تولى ألفارو أربيلوا تدريب ريال مدريد.

وأعلن أربيلوا التشكيل الرسمي لريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - غياب 10 لاعبين بينهم مبابي وبيلينجهام أمام سيلتا فيجو مباريات اليوم - الزمالك ودربي القناة وريال مدريد وليفربول وقمة سعودية فيتينيا: من الحماقة ترك باريس سان جيرمان والانتقال لـ ريال مدريد ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - ماركو أسينسيو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أردا جولير - أوريال تشواميني - تياجو بيتارش.

الهجوم: براهيم دياز - فينيسيوس جونيور.

ويبحث ريال مدريد عن تعويض الهزيمة أمام خيتافي الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر كأس إنجلترا - ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. خطيرة لأصحاب الأرض تيليجراف: مقعد تودور مهدد في توتنام بعد 3 مباريات.. ودي زيربي مرشح لقيادة الفريق تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ولفرهامبتون في كأس إنجلترا صدام انتخابي في برشلونة.. لابورتا يتهم فونت بتشويه سمعة النادي موندو ديبورتيفو: عقوبة كبيرة تنتظر ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي بسبب العنصرية مؤتمر فليك: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيلباو.. وبيدري وليفاندوفسكي جاهزان قائمة ريال مدريد - غياب 10 لاعبين بينهم مبابي وبيلينجهام أمام سيلتا فيجو
أخر الأخبار
ثنائية نارية.. منسي يسجل في الاتحاد السكندري من صناعة فتوح 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إنجلترا - ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. خطيرة لأصحاب الأرض 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: مقعد تودور مهدد في توتنام بعد 3 مباريات.. ودي زيربي مرشح لقيادة الفريق 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الاتحاد السكندري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ولفرهامبتون في كأس إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر دربي القنال - المصري (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول ساعة | الدوري المصري
صدام انتخابي في برشلونة.. لابورتا يتهم فونت بتشويه سمعة النادي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد
/articles/524690/تشكيل-ريال-مدريد-دياز-أساسي-لأول-مرة-مع-أربيلوا-وعودة-ميندي-أمام-سيلتا-فيجو