تشكيل الزمالك – عودة المهدي سليمان لحراسة المرمى.. وبانزا أساسي أمام الاتحاد السكندري

الجمعة، 06 مارس 2026 - 20:34

كتب : إبراهيم رمضان

المهدي سليمان - الزمالك ضد سموحة

أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري.

ويواجه الزمالك خصمه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاد المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك مجددا، بعد مشاركة محمد صبحي أمام بيراميدز في المباراة الماضية.

ويلعب شيكو بانزا بشكل أساسي بعدما شارك كبديل ضد بيراميدز.

ويجلس آدم كايد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم

الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

الهجوم - شيكو بانزا - ناصر منسي - جوان بيزيرا

البدلاء: محمود الشناوي - عمر جابر - عدي الدباغ - أحمد ربيع - أحمد شريف - سيف الجزيري - السيد أسامة - آدم كايد - محمد السيد

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بالتساوي مع بيراميدز والأهلي.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ 14 برصيد 20 نقطة.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
