تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة أساسي ضد الزمالك.. ومابولولو يقود الهجوم

الجمعة، 06 مارس 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

إسحاق سافيور - مابولولو - الاتحاد السكندري

يقود الأنجولي أجوستينو مابولولو هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحل زعيم الثغر ضيفا على الزمالك متصدر الترتيب في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى.

ويبدأ محمد مجدي "أفشة" أساسيا في الوسط بعدما بدأ في اللقاء الأخير كبديل.

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – مصطفى إبراهيم – عبد الرحمن جودة – كريم الديب.

خط الوسط: محمود عبد العاطي – محمود عماد – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: يسري وحيد – أجوستينو مابولولو – عبد الرحمن مجدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: صبحي سليمان - محمود شبانه - مؤمن شريف - محمد توني - فادي فريد - أبو بكر ليادي - نور علاء - سيفور إيزاك - جون إيبوكا.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 40 نقطة من 18 مباراة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 19 مباراة.

الزمالك الاتحاد السكندري
