تشكيل دربي جدة - محرز وتوني يقودان هجوم الأهلي.. والنصيري أساسي مع الاتحاد

الجمعة، 06 مارس 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

يعتمد الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة على الثنائي، رياض محرز وأيفان توني في قيادة هجوم فريقه ضد الاتحاد في دربي المدينة السعودية المرتقب.

ويلعب الأهلي أمام اتحاد جدة بعد قليل ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.

فيما يعتمد البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد على المغربي يسوف النصيري، وخلفه الفرنسي موسى ديابي.

وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة الاتحاد كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: زكريا هوساوي - روجر إيبانيز - ريان حامد - علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني - فالنتين أتانجا

الهجوم: جالينو - إيفان توني - رياض محرز.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأهلي كالتالي:

الحارس: رايكوفيتش

الدفاع: حسن كادش - دانيلو بيريرا - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي

الوسط: محمدو دومبيا - فابينيو - حسام عوار

الهجوم: ستيفن بيرجوين - يوسف النصيري - موسى ديابي.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

فيما يقع اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 42 نقطةً.

