موندو ديبورتيفو: عقوبة كبيرة تنتظر ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي بسبب العنصرية

الجمعة، 06 مارس 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

يويفا

كشفت موندو ديبورتيفو الإسبانية عن عقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لريال مدريد بسبب العنصرية في مباراة بنفيكا.

وأوضحت الصحيفة أن يويفا يجهز عقوبة مالية تصل لـ15 ألف يورو مع إغلاق جزئي لملعب سانتياجو بيرنابيو مع إيقاف التنفيذ في حال التكرار.

وتعود الواقعة إلى لحظات ما قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وبنفيكا، حين التقطت الكاميرات أحد مشجعي ريال مدريد وهو يؤدي التحية النازية.

وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المشجع وإخراجه من الملعب قبل بداية اللقاء.

ورغم أن ريال مدريد أكد في بيان سابق إدانته لكافة أشكال العنف والكراهية والعنصرية في الرياضة والمجتمع، فإن ذلك لم يمنع يويفا من تحضير العقوبة، في إطار سياسته الصارمة لمكافحة التمييز داخل الملاعب.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه الرقابة الأوروبية على سلوك الجماهير، ما يضع النادي الملكي أمام ضرورة تعزيز تطبيق بروتوكولات مكافحة العنصرية داخل مدرجات البرنابيو خلال الفترة المقبلة.

وحقق ريال مدريد الانتصار أمام بنفيكا بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين وتأهل الفريق لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة ريال مدريد بمواجهة مرتقبة أمام مانشستر سيتي في دور الـ16، وستقام مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو الأربعاء المقبل، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الاتحاد.

