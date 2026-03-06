أحمد سمير: فرصة تواجد البنك الأهلي في مجموعة اللقب ما زالت قائمة

يؤمن أحمد سمير المدرب العام بالجهاز الفني لنادي البنك الأهلي بقدرة فريقه على الواجد ضمن المراكز الـ7 الأولى والتأهل رفقة المجموعة التي ستخوض المنافسة على اللقب.

وتعادل سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الأسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وقال سمير عبر الموقع الرسمي لناديه: "لعبنا مباراة جيدة أمام فريق سيراميكا المنظم للغاية".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل مميز وواجهنا سوء توفيق خاصة في شوط المباراة الثاني".

وأتم "أشكر جميع اللاعبين على الأداء المتميز والجهد الكبير. تنتظرنا مواجهة قوية أمام بيراميدز وفرصة التواجد في مجموعة اللقب مازالت قائمة".

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 38 نقطة ليتأكد تواجده في المركز الرابع.

وغاب الفوز عن سيراميكا للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما خسر في مواجهة واحدة، وتعادل في 3 مباريات.

أما البنك الأهلي فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع بنفس رصيد زد.

وتمسك البنك الأهلي بأمل ضعيف في التأهل ضمن السبعة الأوائل إلى مرحلة تحديد بطل الدوري.

وتتنافس 5 فرق المصري 29 نقطة، وسموحة ووادي دجلة 28 نقطة، وزد والبنك الأهلي 26 نقطة، على 3 مقاعد خلال المباراة الأخيرة للفرق الخمسة.

ويتبقى لكل فريق مباراة واحدة، باستثناء المصري الذي ينقصه مباراتين.

