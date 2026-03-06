كرة طائرة - مهلة للزمالك لسداد رسوم قيد الروسي ديمتري

الجمعة، 06 مارس 2026 - 19:19

كتب : محمد سمير

الروسي ديمتري ياكوفليف

منح الاتحاد المصري للكرة الطائرة نادي الزمالك مهلة لتسديد رسوم قيد المحترف الروسي ديمتري ياكوفليف.

وينتظر الاتحاد المصري للكرة الطائرة تسديد الزمالك للمستحقات البالغة 538000 جنيه.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر منح نادي الزمالك مهلة حتى يوم الاثنين الموافق 9 مارس الجاري وذلك لسداد رسوم قيد اللاعب الروسي ديمتري المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الطائرة بالنادي.

وأوضح اتحاد الطائرة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد جاء في إطار حرصه على تطبيق اللوائح المنظمة لعملية قيد اللاعبين، مع منح الأندية الفرصة الكاملة لإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل اللاعبين المحترفين.

ومن المنتظر أن يقوم نادي الزمالك بسداد رسوم القيد خلال المهلة المحددة.

وسبق أن لعب ديمتري لفريق دينامو أولمب الروسي بين 2015 وحتى 2017ـ ثم انتقل لدينامو موسكو الورسي.

وخاض تجربة احترافيو في بلغاريا وعاد لروسيا وخاض آخر 5 مواسم مع 5 فرق مختلفة هي دينامو إل أو ونوفي أورنجوي وكراسنويارسك وكيميروفو.

وحاز على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الروسي موسم 2015-16 و2016-17.

وفاز بلقب الدوري الروسي موسم 2018-19 والسوبر الروسي موسم 2018-19.

وفاز ببرونزية بطولة العالم للشباب في 2017 وبرونزية بطولة أوروبا تحت 21 عاما في في 2016.

