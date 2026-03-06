مدرب المغرب الجديد: لا نحتاج لثورة.. سنبني على ما تحقق

الجمعة، 06 مارس 2026 - 18:55

كتب : FilGoal

محمد وهبي - فوزي لقجع - الاتحاد المغربي

يرى محمد وهبي المدرب الجديد للمغرب أن منتخب بلاده لا يحتاج لتغييرات جذرية خلال المرحلة المقبلة.

وتولى وهبي مهمة تدريب المغرب بشكل رسمي خلفا لمواطنه وليد الركراكي.

وقال محمد وهبي مدرب منتخب المغرب الجديد في تصريحات للصحفيين: "أنا واع بحجم التطلعات وفخور جدا بهذه الثقة. أتعهد بالعمل بجدية وتواضع، وبعزيمة كبيرة وبروح وطنية عالية من أجل مواصلة تطوير هذا المنتخب".

وأضاف "المرحلة المقبلة لا تستدعي تغييرات جذرية، وليست هناك ثورة يجب القيام بها. لقد عشنا جميعا كمغاربة صدمة بعد مباراة السنغال النهائية. كانت لحظة صعبة، لكن الأهم اليوم هو ضمان الاستمرارية والبناء على ما تحقق".

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تعيين محمد وهبي مديرا فنيا للمنتخب المغربي الأول خلفا لوليد الركراكي استعدادا لكأس العالم 2026.

قاد وهبي جيلاً مميزًا لتحقيق إنجاز غير مسبوق عقب التتويج بكأس العالم للشباب 2025، بعد مشوار أسطوري أطاح فيه بكبار اللعبة إسبانيا والبرازيل وفرنسا، حتى الأرجنتين في النهائي، ليختاره "كاف" ضمن قائمة المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا.

محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم

وتولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

وسيقود وهبي منتخب المغرب خلال مباراتي الإكوادور يوم 27 مارس بمدريد، والأوروجواي بفرنسا يوم 31 من الشهر ذاته تحضيرا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

منتخب المغرب محمد وهبي وليد الركراكي
