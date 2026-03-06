محمد معروف حكما لمباراة إثيوبيا و ساو تومي في تصفيات إفريقيا 2027

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مصريا لإدارة مباراة منتخب إثيوبيا أمام نظيره منتخب ساو تومي وبرينسيب، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 31 مارس الحالي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويضم الطاقم كل من:

محمد معروف: حكم ساحة

عيد سمير جمال: مساعدا أول

أحمد توفيق طلب: مساعدا ثانيا

محمود بسيوني: حكم الرابع.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية في يناير 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقرر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إقامة بطولتين لكأس الأمم عامين على التوالي 2027، و2028، ثم إقامتها كل 4 سنوات لتقام البطولة التالية 2032.

ويحمل منتخب السنغال لقب النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا بالفوز الدرامي على المغرب مستضيف البطولة بهدف دون رد في المباراة النهائية.