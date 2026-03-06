محمد معروف حكما لمباراة إثيوبيا و ساو تومي في تصفيات إفريقيا 2027

الجمعة، 06 مارس 2026 - 18:41

كتب : محمد جمال

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الحكم محمد معروف

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مصريا لإدارة مباراة منتخب إثيوبيا أمام نظيره منتخب ساو تومي وبرينسيب، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 31 مارس الحالي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويضم الطاقم كل من:

أخبار متعلقة:
مزراوي: كاريك يعرف كيف تسير الأمور في مانشستر الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة علي لطفي: مواجهة الأهلي الأفضل لي هذا الموسم.. ولا أعرف كيف سجل تريزيجيه هدفه الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد

محمد معروف: حكم ساحة

عيد سمير جمال: مساعدا أول

أحمد توفيق طلب: مساعدا ثانيا

محمود بسيوني: حكم الرابع.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏আ ع પે.মম ሚንግጠይዕብራዊ طاقم تحكيم مصرى لإدارة مباراة إثيوبيا وساو تومي بتصفيات أمم أفريقيا 2027‏'‏

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية في يناير 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقرر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إقامة بطولتين لكأس الأمم عامين على التوالي 2027، و2028، ثم إقامتها كل 4 سنوات لتقام البطولة التالية 2032.

ويحمل منتخب السنغال لقب النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا بالفوز الدرامي على المغرب مستضيف البطولة بهدف دون رد في المباراة النهائية.

محمد معروف كأس إفريقيا 2027
نرشح لكم
التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. واختيارات خالد جلال الأولى مع الإسماعيلي تشكيل الزمالك – عودة المهدي سليمان لحراسة المرمى.. وبانزا أساسي أمام الاتحاد السكندري تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة أساسي ضد الزمالك.. ومابولولو يقود الهجوم أحمد سمير: فرصة تواجد البنك الأهلي في مجموعة اللقب ما زالت قائمة في الجول يكشف سبب بكاء عماد السيد بعد استبداله أمام بتروجت في بيان رسمي.. مدرب المقاولون العرب يعتذر للأهلي وجماهيره صراع بين 8 فرق.. 3 مباريات قد تحسم مجموعة المنافسة على البطولة "3 بطولات كبرى".. اتحاد الكرة يكشف خطة منتخب الناشئين هذا العام
أخر الأخبار
صدام انتخابي في برشلونة.. لابورتا يتهم فونت بتشويه سمعة النادي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهة مصر.. البرازيل تعلن مواجهة بنما وديا استعدادا لـ كأس العالم 2026 11 دقيقة | أمريكا
مباشر دربي جدة - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. فرص بدون أهداف 20 دقيقة | سعودي في الجول
التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. واختيارات خالد جلال الأولى مع الإسماعيلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: عقوبة كبيرة تنتظر ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي بسبب العنصرية 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - دياز أساسي لأول مرة مع أربيلوا.. وعودة ميندي أمام سيلتا فيجو 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك – عودة المهدي سليمان لحراسة المرمى.. وبانزا أساسي أمام الاتحاد السكندري 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة أساسي ضد الزمالك.. ومابولولو يقود الهجوم 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد
/articles/524682/محمد-معروف-حكما-لمباراة-إثيوبيا-و-ساو-تومي-في-تصفيات-إفريقيا-2027