في الجول يكشف سبب بكاء عماد السيد بعد استبداله أمام بتروجت

أجهش عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش بالبكاء أثناء استبداله خلال مواجهة بتروجت.

وفاز طلائع الجيش على بتروجت 2-1 ضمن الجولة 21 من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش أجهش بالبكاء أثناء استبداله في مباراة بتروجت بعدما تعرض لكدمة قوية في صدره أصابت بضيق في التنفس، لكنه أصبح في حالة جيدة.

وخرج عماد السيد في الدقيقة 87 من مباراة طلائع الجيش ضد بتروجت وحل محمد شعبان بدلا منه.

وسجل هدفي طلائع الجيش عمرو طارق في الدقيقة 56، وإسماعيل أورو أجورو في الدقيقة 82.

فيما سجل هدف بتروجت الوحيد أحمد بحبح في الدقيقة 90+2.

بتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 19 نقطة ليترقي للمركز الـ 15.

أما بتروجت فتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر ليفقد رسميا فرصته في الصعود ضمن السبعة الأوائل.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

وتقام القرعة يوم الخميس المقبل الساعة الثامنة مساءً.