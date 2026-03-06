اجتمع مع صديقه القديم.. لينجارد إلى كورينثيانز البرازيلي

أتم نادي كورينثيانز البرازيلي إجراءات التعاقد مع الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد الأسبق.

جيسي لينجارد النادي : لاعب حر كورينثيانز

وانضم لينجارد إلى كورينثيانز في صفقة انتقال حر.

وأعلن كورينثيانز ضم جيسي لينجارد اليوم لجمعة بشكل رسمي حتى نهاية عام 2027.

وكان لينجارد قد دخل في مفاوضات مع نادي ريمو البرازيلي الذي يقوده كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك لكن لم تتقدم المفاوضات.

وانضم لينجارد لصفوف كورينثيانز البرازيلي ليجاور ممفيس ديباي زميله السابق في مانشستر يونايتد.

وينافس كورينثيانز هذا الموسم في الدوري البرازيلي وكأس البرازيل وبطولة باوليستا وكوبا ليبرتادوريس، بعدما توج بلقب السوبر البرازيلي في بداية الموسم.

ويعد لينجارد صاحب الـ 33 عاما لاعبا حرا منذ رحيل عن نادي سيول الكوري الجنوبي.

وخاض لينجارد 66 مباراة مع الفريق سجل 18 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

ولعب صاحب الـ 32 عاما لأندية مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست وبرايتون ووست هام وديربي كاونتي وبرمنجهام سيتي وليستر سيتي.

كما مثل منتخب إنجلترا في 32 مباراة دولية وسجل 6 أهداف بقميص الأسود الثلاثة.