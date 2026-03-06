في بيان رسمي.. مدرب المقاولون العرب يعتذر للأهلي وجماهيره

الجمعة، 06 مارس 2026 - 16:49

تقدم إسلام فتحي، المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، باعتذار للنادي الأهلي وجماهيره، وذلك عقب مباراة الفريقين.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب 3-1 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري.

وقال فتحي عبر الموقع الرسمي لناديه: " أعتذر لجماهير الأهلي عن أي سوء فهم قد يكون. كل الاحترام للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، مع كامل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها، كما اعتدت طوال مسيرتي".

وأضاف: "ليس من طبيعتي الإساءة لأي جماهير، وأحترم جميع الأندية في الدوري، وما حدث خلال مباراة الأهلي لا يتجاوز كونه انفعالا داخل الملعب وتفاعلا عصبيا مع بعض الكرات والقرارات التحكيمية، دون أي قصد للإساءة للنادي الأهلي الكبير أو جماهيره العظيمة".

وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب مناوشات بين جماهير الفريق الأحمر وإسلام فتحي مدرب ذئاب الجبل.

يذكر ان إسلام فتحي كان لاعبا دوليا في صفوف منتخب مصر، ولعب للزمالك والقناة، ويعمل حاليا بالجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة سامي قمصان.

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز، بعد فوز الأخير أمام حرس الحدود بالنتيجة ذاتها 3-1.

أما الزمالك متصدر الترتيب فيلتقي أمام الاتحاد السكندري مساء الجمعة ضمن الجولة ذاتها.

