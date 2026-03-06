مؤتمر فليك: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيلباو.. وبيدري وليفاندوفسكي جاهزان

يرى هانزي فليك مدرب برشلونة أن فريقه ينتظره مواجهة صعبة أمام أتليتك بلباو بالدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو العاشرة مساء السبت، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيليباو الذي يملك فريقا رائعا، وأعتبره واحدا من الأفضل في الدوري".

وأضاف "الاستقبال الذي حظينا به قبل مباراة أتلتيكو مدريد كان مذهلا، ورغم الخروج من الكأس إلا أن فريقي في حالة جيدة، والأجواء عظيمة. وأداء اللاعبين في التدريبات رائع، وأنا سعيد بشأن ذلك".

وعن لامين يامال أوضح "لا أعلم إن كان غدا يوما مناسبا لإراحة لامين يامال. لكن كيف تدير مسألة تغييره أو إراحته؟ متى يجب أن يرتاح؟ وهل هو من يقرر ذلك أكثر منك؟ أم أنه لديك السلطة لتقول له: يجب أن ترتاح وتجلس على مقاعد البدلاء".

وشدد "نحن بحاجة لجميع اللاعبين حتى نهاية الموسم، والجميع يعرف قراراتنا. أحيانا هم من يقررون، وأحيانا أنا من أفعل".

وأجاب "جافي سيسافر مع الفريق، لكنه لن يكون ضمن القائمة. سيتدرب معنا، وهذا الأفضل بالنسبة إليه، فقد خطا خطوة للأمام، وهذا وضع جيد له حاليا".

"بيدري جاهز ويمكنه اللعب بالتأكيد، لكن علينا أن نضع بعين الاعتبار المباريات الكثيرة التي سنلعبها في الأسبوعين المقبلين. وعلينا إدارة ذلك بذكاء".

وأتم تصريحاته "ليفاندوفسكي في حالة جيدة ويمكنه المشاركة، أما بالنسبة لمستقبله فلدينا أهداف عظيمة نسعى لتحقيقها خلال الأسابيع المقبلة ثم سنرى ماذا سيحدث"

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم الكشف عن تجديد عقده بعد أو وجهته المقبل.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد.