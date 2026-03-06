رومان سايس: وضعت يدي على رأسي عندما اختار دياز التسديد على طريقة بانينكا

كشف رومان سايس لاعب منتخب المغرب كواليس تسديد براهيم دياز لركلة الجزاء الشهيرة أمام السنغال.

وسدد دياز على طريقة :بانينكا" في اللحظات الأخيرة أمان السنغال ليحرم فريقه من التسجيل في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال رومان سايس في تصريحات نقلتها صحيفة المنتخب المغربية: "عندما رأيت براهيم دياز يسدد ضربة الجزاء أمام السنغال على طريقة "بانينكا"، وضعت يدي على رأسي، لأنني لم أصدق كيف أنه اختار تسديدها بتلك الطريقة وفي تلك اللحظة التي كانت حاسمة في المباراة".

وشدد سايس "الأمر أثر بشدة على دياز، وبالنسبة لي فالأهم يجب دائما أن هو مصلحة المنتخب الوطني، وأتمنى أن يتعلم من هذا الدرس".

وخسر المغرب لقب أمم إفريقيا بعد الخسارة من السنغال بهدف دون رد.

وأهدر براهيم دياز ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بعد تسديدها على طريقة "بانينكا".

وتوج منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

