مدرب النصر: إصابة رونالدو أصعب مما كنا نتوقع

كشف جورجي جيسوس مدرب النصر، عن مستجدات إصابة كرستيانو رونالدو مهاجم الفريق.

وتعرض رونالدو لإصابة خلال مواجهة النصر الأخيرة أمام الحزم في الدوري.

وسجل رونالدو هدفين ليقود فريقه للفوز برباعية نظيفة.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوم: "إصابة رونالدو أصعب مما كنا نتوقع."

وأكمل "رونالدو سيغيب عن مواجهتي نيوم والخليج، لذلك قررنا بالتنسيق مع الجهاز الطبي سفره إلى مدريد لتلقي العلاج."

وأضاف "رونالدو غادر رفقة طبيبه الخاص إلى إسبانيا وهذا سيساعده على العودة سريعًا."

وعن بديله، رد جيسوس "اليوم سأتخذ القرار النهائي بشأن اللاعب الذي سيعوض رونالدو."

ويستعد النصر لمواجهة نيوم على ملعب الأول بارك يوم السبت 7 مارس بالجولة 25 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر حاليا النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني.

وخاض رونالدو هذا الموسم 26 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 22 هدفا، وصنع 4.