صراع بين 8 فرق.. 3 مباريات قد تحسم مجموعة المنافسة على البطولة

اقتربت المرحلة الأولى من بطولة الدوري من الانتهاء، بعد الوصول إلى الجولة الـ 21 والأخيرة.

وأقيمت يوم الخميس 4 مواجهات في الجولة الـ21، فيما تقام 3 مباريات مساء اليوم الجمعة، و3 مواجهات في ختام الجولة يوم السبت.

وتقام 5 مواجهات مؤجلة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء ليسدل الستار رسميا عن الدور الأول.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم بمشاركة 21 فريقا، من دور واحد، ليتأهل أول 7 فرق للمنافسة في مجموعة البطولة.

فيما يتنافس 14 فريقا من المركز الثامن حتى 21 لتجنب الهبوط.

ومن المقرر أن يهبط إلى دوري المحترفين 4 فرق، فيما يصعد 3 بدلا منهم ليقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقا.

وضمنت فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا المنافسة على مجموعة البطولة.

فيما تأكد مشاركة 9 فرق في مجموعة الهبوط، وهم بتروجت، والاتحاد السكندري، وطلائع الجيش، وغزل المحلة، والمقاولون العرب، وحرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية، وفاركو، والإسماعيلي.

ولا تزال تملك 8 فرق أمل في التأهل ضمن مجموعة البطولة، كالتالي:

المصري 29 نقطة.. المباريات المتبقية: الإسماعيلي والجونة

سموحة 28 نقطة.. المباريات المتبقية: مودرن

وادي دجلة 28 نقطة.. المباريات المتبقية: الجونة

البنك الأهلي 26 نقطة.. المباريات المتبقية: بيراميدز

زد 26 نقطة.. المباريات المتبقية: مودرن

إنبي 24 نقطة.. المباريات المتبقية: كهرباء الإسماعيلية والزمالك

الجونة 24 نقطة.. المباريات المتبقية: وادي دجلة والمصري

مودرن 23 نقطة.. المباريات المتبقية: سموحة وزد

ولدى 3 فرق فرصة إنهاء الصراع على المقاعد الثلاثة الباقية مبكرًا.

ويستضيف المصري منافسه الإسماعيلي، فيما يحل وادي دجلة ضيفا على الجونة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

أما سموحة فيستضيف مودرن سبورت التاسعة والنصف مساء السبت.

وفي حالة فوز المصري ووادي دجلة وسموحة في المباريات الثلاث، سيضمنوا التواجد في مجموعة البطولة ويحسم الصراع مبكرًا.

