ليفاندوفسكي: لا أشعر بالضغط حول مستقبلي.. ومع جوارديولا فهمت الكرة بطريقة مختلفة

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، عن مستقبله مع الفريق الكاتالوني.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم الكشف عن تجديد عقده بعد أو وجهته المقبل.

وقال النجم البولندي في حوار مع سكاي سبورتس "الأمر الجيد هو أنني لا أشعر بالضغط، في سن الثلاثين أو أصغر ببضع سنوات كان الشعور مختلفا، لكن في هذه اللحظة لست مضطرا لمعرفة ذلك، سأمنح نفسي 3 أشهر لأقرر ما أريد فعله."

هاري كين

وعن الأرقام التي يحققها هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، قال "هاري كين يسجل الكثير من الأهداف ويلعب بشكل رائع، ولكن بفضله يمكنني الآن أن أكون أكثر فخرا بسجلي، لو لعبت 34 مباراة لا يسعني إلا أن أتخيل أنني سأسجل المزيد."

وسجل هاري كين 30 هدفا في 24 مباراة هذا الموسم ولا يزال أمامه 10 مباريات.

وسبق أن حقق ليفاندوفسكي رقما قياسيا بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني بـ 41 هدفا في 29 مباراة موسم 2020 - 2021.

ويخوض ليفاندوفسكي موسمه الـ22 في مسيرته، وسجل أكثر من 700 هدف مع ناديه ومنتخب بلاده.

قلة المواهب

وانتقد ليفاندوفسكي قلة المواهب في كرة القدم الحديثة: "لدينا بعض اللاعبين المهاريين، ولكن العدد أقل من ذي قبل بالتأكيد، الطريقة التي يريدون بها تعلم كرة القدم في الأكاديميات هي أشبه بالنسخ واللصق."

وأكمل "العالم يتغير، ولكن هذه ليست البيئة المناسبة لتجهيز مهاجمين، المهاجم مركز مختلف، ولا يمكنك أن تتعلم أن تصبح مهاجما عظيما من الأكاديمية، فالمهاجم يجب أن يكون مختلفا ويفكر بشكل مختلف، وأرى ذلك يتضاءل عاما بعد عام."

وتابع حديثه عن ما يحتاجه المهاجم "ما يحتاج إليه المهاجم هو العقلية للتفكير بشكل مختلف، فلا يمكنك البقاء في المكان الذي يتوقعه الفريق أو أي شخص، أنت وحدك من تعرف ذلك في الملعب ولديك هذا الإحساس."

بيب جوارديولا

وسرد "أتذكر محادثة مع بيب جوارديولا منذ سنوات عديدة وكنا نتحدث عن التكتيكات، وقال لي إنه يستطيع المساعدة في إيصال الكرة إلى منطقة الجزاء، ولكن لا تستمع أبدا لأي مدرب يحاول أن يخبرك أنه يجب عليك الذهاب إلى القائم الأول أو الثاني، أنت تعرف بالضبط إلى أين يجب أن تذهب، أحتاج إلى الحرية. إذا توفرت لي الحرية، فسأتمكن من تقديم أفضل أداء."

ولعب ليفاندوفسكي تحت قيادة جوارديولا في بايرن ميونيخ خلال موسمي 2014 - 2015، و2015 - 2016.

وسجل مهاجم البافاري السابق 67 هدفا في 100 مباراة.

وعن تلك الفترة قال "مع جوارديولا، بدأت أفهم كرة القدم بطريقة مختلفة، ليس كلاعب كرة قدم، بل كمدرب إلى حد ما، كان الكثير من الناس يعتقدون أنني أركز بشدة على تسجيل الأهداف لدرجة أنني لا أهتم بالتكتيكات، لكن هذا ليس صحيحًا."

وأضاف "في النهاية، أعلم أنه إذا لعب الفريق بشكل أفضل، وإذا كنا نلعب كفريق بشكل أفضل من الناحية التكتيكية، فسيكون من الأسهل تسجيل الهدف، هذا أمر طبيعي."

تأثير عمره على لياقته

وردا على تأثير عمره على لياقته البدنية، رد صاحب الـ 37 عاما مقتبسا مقولة قرأها من أحد النقاد "(إنه كبير في السن، لذا لا يستطيع الركض) في نفس الوقت الذي أراجع فيه أرقامي وأقارنها بالمهاجمين الآخرين، وكنت من بين أفضل اللاعبين الذين كانوا يقومون بالضغط أثناء المباريات.. أحياناً يكون ما يدور مضحكاً لأنه لا معنى له."

راشفورد

وأثنى ليفاندوفسكي على زميله في برشلونة ماركوس راشفورد: "لديه كل شيء، لديه سرعة، وتكتيك، وتسديد، ويجيد استخدام قدمه اليسرى واليمنى، ومهارات، هو الرجل المناسب، إذا منحته الثقة ورأى أنك تؤمن به، فإنه يستطيع أن يرد لك الجميل بنسبة 200%."

وأتم "على الجانب الشخصي، فهو شخص لطيف للغاية، طيب القلب، ولكن لهذا السبب أيضا يحتاج إلى من يدعمه."

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو العاشرة مساء السبت، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد.