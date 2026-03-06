أشرف بن عياد: حمزة عبد الكريم وصل برشلونة وحصل على تصريح العمل

الجمعة، 06 مارس 2026 - 13:58

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

أتم حمزة عبد الكريم إجراءات حصوله على تصريح العمل للمشاركة مع برشلونة الإسباني.

وكشف أشرف بن عياد الصحفي بصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "حمزة عبد الكريم حصل على تصريح العمل ووصل يوم أمس لبرشلونة."

وتأجل ظهور عبد الكريم مع برشلونة لإتمام إجراءات إقامته وتصريح عمله

وتدرب حمزة مع منتخب مصر للشباب في الأيام الأخيرة وفق برنامج بدني أعده الجهاز الفني لبرشلونة، قبل العودة إلى إسبانيا.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن تلقيه إخطارا رسميا من برشلونة بضرورة عودة اللاعب إلى إسبانيا.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه "أوضح النادي الإسباني في خطابه أن الإجراءات، الخاصة باستخراج تصريح العمل، والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد اللاعب بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق، لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي."

وعاد حمزة عبد الكريم إلى مصر للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تحت قيادة وائل رياض.

وسار ملف تسجيل حمزة عبد الكريم ببطء منذ إعلان انضمامه للفريق الكاتالوني خلال انتقالات الشتاء.

مطلع فبراير، أعلن برشلونة ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المفترض أن يبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

مهاجم منتخب مصر للناشئين ظهر بمستوى جيد مع الفراعنة الصغار، ليتلقطه نادي برشلونة ويضمه لصفوف الفريق الثاني.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

برشلونة حمزة عبد الكريم
