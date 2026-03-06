بطل السوبر مع ميلان.. بونافينتورا يعتزل كرة القدم

الجمعة، 06 مارس 2026 - 12:16

كتب : FilGoal

بونافينتورا

أعلن الإيطالي جياكومو بونافينتورا، رسميا اعتزاله كرة القدم.

وكشف بونافينتورا عن اعتزاله في فيديو عبر حسابه على إنستجرام، استعرض خلاله مسيرته مع أندية أتالانتا وميلان وفيورنتيننا، والمنتخب الإيطالي.

ولعب صانع الألعاب الإيطالي بصفوف الشباب السعودي خلال موسم 2024 - 2025 قبل أن يغادر في الصيف الماضي ليبقى دون ناد.

وشارك بونافينتورا في 18 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا سجل خلالهم هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وفاز بلقب كأس السوبر الإيطالي مع ميلان عام 2016 في أحد أبرز إنجازاته الكروية.

وبدأ بونافينتورا مسيرته مع ناشئي أتالانتا قبل تصعيده للفريق الأول عام 2009.

وانتقل إلى ميلان عام 2014 ليبقى 6 سنوات بصفوف الفريق قبل الرحيل مجانا إلى فيورنتينا عام 2020.

ولعب لمدة 4 سنوات مع الفيولا، قبل الانتقال مجانا لنادي الشباب السعودي الذي خاض معه موسما واحدًا.

وخاض بونافينتورا إجمالا 585 مباراة خلال مسيرته مع الأندية سجل خلالهم 94 هدفا وصنع 72 آخرين.

