"3 بطولات كبرى".. اتحاد الكرة يكشف خطة منتخب الناشئين هذا العام

كشف وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن خطة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم للناشئين السنوات الخمس المقبلة في قطر انطلاقاً من 2025 حتى 2029.

وشارك منتخب الناشئين 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، في كأس العالم للناشئين 2025 قبل وداع البطولة من دور الـ32 بعد الخسارة من سويسرا بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم للناشئين نوفمبر المقبل.

وأوضح درويش المشرف على المنتخب، في تصريحات عبر موقع الاتحاد الرسمي: "منتخب 2009 نضع عليه آمال كبيرة ليكون مستقبل منتخب مصر الأول خلال السنوات المقبلة."

وأكمل "المنتخب تجمع قبل سنتين، وخاض مباريات ودية في بولندا والأردن، بالإضافة إلى مباراتين أمام السعودية واليابان مؤخرا في مركز المنتخبات الوطنية بأكتوبر."

وأضاف "بدأنا المعسكر الأخير الذي يستمر حتى آخر شهر رمضان، لنسافر بعدها أول أيام العيد إلى ليبيا لخوض تصفيات شمال إفريقيا، والتي تضم المغرب وليبيا وتونس والجزائر ومصر."

وتتأهل أول 3 فرق إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة في إبريل المقبل، ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

وتابع عضو اتحاد الكرة "أمام منتخب الناشئين 2009 3 بطولات كبرى، ويتخللهم بطولة كأس العرب في العراق شهر أغسطس المقبل."

وأتم درويش "سنعقد مباريات ودية دولية كثيرة لمنتخب الناشئين نظرا لاحتياجهم في تلك المرحلة خوض مباريات كثيرة لاكتساب الخبرات."

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.