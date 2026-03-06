"3 بطولات كبرى".. اتحاد الكرة يكشف خطة منتخب الناشئين هذا العام

الجمعة، 06 مارس 2026 - 12:03

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين مواليد 2009

كشف وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن خطة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم للناشئين السنوات الخمس المقبلة في قطر انطلاقاً من 2025 حتى 2029.

وشارك منتخب الناشئين 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، في كأس العالم للناشئين 2025 قبل وداع البطولة من دور الـ32 بعد الخسارة من سويسرا بثلاثية نظيفة.

أخبار متعلقة:
تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا.. حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يخسر أمام سويسرا ويودع البطولة في الظهور الثالث منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم للناشئين نوفمبر المقبل.

وأوضح درويش المشرف على المنتخب، في تصريحات عبر موقع الاتحاد الرسمي: "منتخب 2009 نضع عليه آمال كبيرة ليكون مستقبل منتخب مصر الأول خلال السنوات المقبلة."

وأكمل "المنتخب تجمع قبل سنتين، وخاض مباريات ودية في بولندا والأردن، بالإضافة إلى مباراتين أمام السعودية واليابان مؤخرا في مركز المنتخبات الوطنية بأكتوبر."

وأضاف "بدأنا المعسكر الأخير الذي يستمر حتى آخر شهر رمضان، لنسافر بعدها أول أيام العيد إلى ليبيا لخوض تصفيات شمال إفريقيا، والتي تضم المغرب وليبيا وتونس والجزائر ومصر."

وتتأهل أول 3 فرق إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة في إبريل المقبل، ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

وتابع عضو اتحاد الكرة "أمام منتخب الناشئين 2009 3 بطولات كبرى، ويتخللهم بطولة كأس العرب في العراق شهر أغسطس المقبل."

وأتم درويش "سنعقد مباريات ودية دولية كثيرة لمنتخب الناشئين نظرا لاحتياجهم في تلك المرحلة خوض مباريات كثيرة لاكتساب الخبرات."

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

منتخب الناشئين حسين عبد اللطيف
نرشح لكم
تامر مصطفى لـ في الجول: نخوض مواجهة الزمالك للفوز.. ولدينا حافز الهروب من الهبوط مباريات اليوم - الزمالك ودربي القناة وريال مدريد وليفربول وقمة سعودية طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي مؤتمر توروب: لم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد
أخر الأخبار
أشرف بن عياد: حمزة عبد الكريم وصل برشلونة وحصل على تصريح العمل 4 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب توتنام: ربما يبدو الأمر غريبا.. ولكننا نسير في الاتجاه الذي أريده ساعة | الدوري الإنجليزي
بطل السوبر مع ميلان.. بونافينتورا يعتزل كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
"3 بطولات كبرى".. اتحاد الكرة يكشف خطة منتخب الناشئين هذا العام 2 ساعة | الدوري المصري
تامر مصطفى لـ في الجول: نخوض مواجهة الزمالك للفوز.. ولدينا حافز الهروب من الهبوط 2 ساعة | الدوري المصري
محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة لـ فهم اللعبة واكتشاف المواهب 2 ساعة | الوطن العربي
مباريات اليوم - الزمالك ودربي القناة وريال مدريد وليفربول وقمة سعودية 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي
/articles/524668/3-بطولات-كبرى-اتحاد-الكرة-يكشف-خطة-منتخب-الناشئين-هذا-العام