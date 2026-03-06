تامر مصطفى لـ في الجول: نخوض مواجهة الزمالك للفوز.. ولدينا حافز الهروب من الهبوط

الجمعة، 06 مارس 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

تامر مصطفى - المدير الفني لفريق الاتحاد

اعترف تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري، بصعوبة مواجهة الزمالك.

ويحل الاتحاد ضيفا على الزمالك في تمام التاسعة والنصف، مساء اليوم الجمعة، في الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري، على استاد القاهرة الدولي.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com قبل المباراة: "المباراة صعبة على الفريقين، فالزمالك لديه حافز للمنافسة على اللقب، ونحن لدينا حافز للفوز للهروب من شبح الهبوط."

وأضاف "سنخوض المباراة بحثا عن الثلاث نقاط، فنحن نخوض جميع لقاءاتنا كمباريات كؤوس، ونتمنى أن نوقف صحوة الزمالك."

وأكمل "صفوف الفريق مكتملة ونلعب على الفوز فنحن نعلم نقاط القوة والضعف بالزمالك واللاعبين عرفوا أدوارهم وخطة المباراة."

وكشف تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة الفريق، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان - محمود عبد الرحيم "جنش" - يوسف نادر

الدفاع: كريم الديب - مصطفى إبراهيم - عبد الرحمن جودة - خالد عبد الفتاح -

الوسط: محمود عبد العاطي - مؤمن شريف - محمود شبانة - أبو بكر اليادي - عبد الغني محمد - محمود عماد - محمد توني - عبد الرحمن مجدي - سيفوري ايزاك - نور علاء - يسري وحيد - محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: فادي فريد - جون إيبوكا - كريستوفر مابولولو

وعاد الاتحاد السكندري لتحقيق الانتصارات مرة أخرى بالفوز على منافسه غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويختتم الاتحاد مشوار الدور الأول بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة.

وكان الاتحاد قد فاز في 4 من آخر 5 مواجهات خاضهم بالدوري.

أما الزمالك فينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

ونجح الزمالك في تحقيق 7 انتصارات متتالية.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

