مباريات اليوم - الزمالك ودربي القناة وريال مدريد وليفربول وقمة سعودية

تستأنف اليوم الجمعة، مباريات الأسبوع الـ 21 من مباريات الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك أمام الاتحاد السكندري للانفراد مجددا بالصدارة، أما المصري فيواجه الإسماعيلي من أجل التأكد رسميا للعبور إلى مجموعة البطولة.

كما يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وكذلك يلتقي ليفربول أمام ولفرهامبتون مجددا ولكن في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما يواجه الأهلي منافسه الاتحاد في دربي جدة بالدوري السعودي.

مباريات اليوم

الدوري المصري

الجونة × وادي دجلة.. الساعة 9:30 مساءً عبر قناة On Sport MAX

الزمالك × الاتحاد السكندري.. الساعة 9:30 مساءً عبر قناة On Sport 1

المصري × الإسماعيلي.. الساعة 9:30 عبر قناة 2 On Sport

الدوري السعودي

الهلال × النجمة.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية

الأهلي × الاتحاد.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ريال مدريد الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 2 HD

كأس الاتحاد الإنجليزي

ولفرهامبتون × ليفربول .. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

