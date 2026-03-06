مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول عن رغبته في استغلال محمد صلاح وكودي جاكبو للفرص الكثيرة التي يتم خلقها في مباريات ليفربول لتحقيق البطولات.

ويستعد ليفربول لمواجهة والفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

والتقى الفريقان في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بفوز ولفرهامبتون 2-1.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة والفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي: "نحن الفريق الأكثر استحواذا على الكرة، لذلك من الطبيعي أن نتوقع خلق فرص أكثر."

وأكمل "نتوقع من كودي جاكبو ومحمد صلاح أن يستغلوا الكثير من هذه الفرص في التسجيل، وهم أيضا يتوقعون من أنفسهم هذا الأمر، لكن الهجوم لا يعتمد فقط على جاكبو وصلاح، تماما كما أن الدفاع لا يعتمد فقط على فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي دعونا نصنع فرصا أكثر، وستأتي الأهداف".

وواصل "لدينا بعض الخيارات لإجراء تغييرات، لكن ليس لدينا 11 خيارا كاملا، لدي دائما لاعبين يمكن إشراكهم أو الدفع بهم كأساسيين، ليست هذه المرة الأولى هذا الموسم التي نلعب فيها بعد ثلاثة أيام من مباراة خسرنا فيها نقاطا، لقد رأيت فريقنا يتعامل مع هذا الأمر كثيرا هذا الموسم، لكن يجب أن نكون أفضل مما كنا عليه في المرة الأخيرة".

وعن الهزيمة أمام ولفرهامبتون في الدوري، قال: "لم تكن المباراة صعبة التحليل، استحوذنا كثيرا على الكرة لكننا لم نصنع فرصا كثيرة، وهذا ليس للمرة الأولى هذا الموسم، صنعنا فرصا كافية للفوز، لكننا لم نحولها إلى أهداف، أول هجمة لهم انتهت بهدف، كان من الصعب تقبل ذلك، لكننا على بعد يوم واحد فقط من مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، نعلم أننا يجب أن نكون أفضل غدا".

وأردف "الأمر يثير القلق فعلا عندما تخسر، وإذا خسرت مرات عديدة بالطريقة نفسها يصبح القلق أكبر، طريقة استقبالنا للأهداف في اللحظات الأخيرة ليست دائما متشابهة، بعض هذه الأهداف لم تأت من فرص كبيرة، أنت دائما تحاول منع الفريق المنافس من الحصول على فرص خطيرة".

وأتم "نحن نعتبر كل بطولة يمكننا الفوز بها مهمة جدا، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أمر ضخم كما نعلم جميعا، لكن غدا هناك مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي مباراة كبيرة جدا بالنسبة لنا".

