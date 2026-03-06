دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط وخسارة الترسانة.. ووي يشعل صراع الصعود

الجمعة، 06 مارس 2026 - 01:51

كتب : FilGoal

بترول أسيوط

سقط بترول أسيوط في فخ التعادل أمام مالية كفر الزيات بهدف لكل فريق، في الجولة الـ25 من بطولة دوري المحترفين.

سجل لبترول أسيوط خالد عبد العال، فيما تعادل أحمد مناع لمالية كفر الزيات.

ولم ينجح بترول أسيوط في تقليص الفارق أمام القناة متصدر الترتيب برصيد 55نقطة.

بترول أسيوط اكتفى بالوصول إلى 45 نقطة في المركز الثاني، ليتقلص الفارق أمام ملاحقه أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويلتقي أبو قير للأسمدة في وقت لاحق مساء الجمعة أمام القناة متصدر الترتيب.

أما مالية كفر الزيات فرفع رصيده لـ 33 نقطة في المركز التاسع، متساويا مع بروكسي الذي يلتقي أمام راية يوم الجمعة.

وفي مباراة أخرى، فاز ديروط على حساب الترسانة بهدف نظيف، سجله محمد عصام.

رفع ديروط رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ14، فيما توقف رصيد الترسانة عند 29 نقطة في المركز 11.

وأشعل وي صراع الصعود إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على حسال لافيينا بنتيجة 1-0.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أوكي.

ورفع وي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس مبتعدا عن مسار الرابع بفارق نقطة واحدة، وأبو قير للأسمدة بفارق 3 نقاط.

وتستكمل المباريات غدا بمواجهات القناة مع أبو قير للأسمدة، ومسار مع الإنتاج الحربي، وبروكسي أمام راية.

كما يحل المنصورة ضيفا على أسوان، والسكة الحديد أمام بلدية المحلة.

وتختتم مباريات الجولة يوم السبت بمواجهة الداخلية مع طنطا.

الترسانة بترول أسيوط دوري المحترفين وي
