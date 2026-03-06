طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد

أوضح ‎ أحمد جاب الله طبيب الأهلي إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق.

وخرج فؤاد بعد 9 دقائق من انطلاق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بسبب الإصابة.

وقال جاب الله للموقع الرسمي للنادي: "اشتكى كريم من آلام في الركبة أثناء مشاركته في الشوط الأول لمباراة الأهلي والمقاولون العرب التي أقيمت أمس الخميس".

وأوضح "اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات طبية لاحقا للوقوف على حجم الإصابة".

وسبق أن أصيب كريم فؤاد لأول مرة هذا الموسم خلال معسكر منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي بإجهاد عضلي يستدعي إراحته وخرج من المعسكر آنذاك.

وفي ديسمبر أصيب كريم فؤاد مرة أخرى مع منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب بعد تعرضه لـ "جزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي".

وغاب فؤاد عن 18 مباراة هذا الموسم مع الأهلي بسبب الإصابات.

وخاض كريم 8 مباريات بقميص الأهلي هذا الموسم بعدد دقائق 339.

وسبق أن تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال موسمي 2022-23 و2024-25.

وخاض كريم بقميص الأهلي 94 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات وتوج بـ 9 ألقاب.