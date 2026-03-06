ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر

الجمعة، 06 مارس 2026 - 01:42

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - ترامب

التقى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بـ ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وخورخي ماس مالك النادي وخافيير ماسكيرانو المدير الفني وجميع لاعبي الفريق للاحتفال بتتويج إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي 2025.

وتوج إنتر ميامي باللقب لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي خلال شهر ديسمبر.

ووقف ميسي وزملائه خلف ترامب الذي خاطب وسائل الإعلام وتحدث عن الحرب الإيرانية أيضا.

Image

وقال ترامب لنجوم إنتر ميامي في المؤتمر الصحفي

"أبطال. نحن نحب الأبطال، نحن نحب الفائزين. ولدينا الكثير منهم هنا اليوم، عدد كبير لا يمكن تقديمه فردا فردا".

"الكثير منهم أبطال سياسيون، لكننا لا نهتم بالسياسة اليوم، أليس كذلك يا دافي؟ لكن لدينا، الأهم من ذلك، أشخاص رائعون يحبون بلدنا".

"والآن دعونا نصل للسبب الجميل لوجودنا هنا: نحن نحتفل بالأبطال، فريق إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لعام 2025

"ويشرفني أن أقول جملة لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن قالها: مرحبا بك في البيت الأبيض يا ليونيل ميسي".

"ابني قال لي: يا أبي، تعرف من سيكون هنا اليوم؟ قلت لا، عندي أمور كثيرة. قال: ميسي! إنه من أكبر معجبيك. وأيضا معجب بكريستيانو رونالدو".

"لدينا نجوم كبار. تهانينا أيضا للمالكين خورخي وماس، وللمدرب ماسكيرانو، الذي يقولون إنه مدرب مذهل ومن يفوز فهو مدرب جيد عندي، واللاعبون كلهم رائعون".

"عام 2025 كان موسما تاريخيا لإنتر ميامي، بدءا من كأس العالم للأندية، الذي استضفناه في الولايات المتحدة لأول مرة، أنا شاهدت بيليه يلعب مع كوزموس في الماضي وكان أسطورة. ولا أدري ربما أنت أفضل منه يا ميسي!".

"في دور المجموعات في شهر يونيو من تلك البطولة، واجه هؤلاء اللاعبون بعضا من أفضل الفرق في العالم بقوة وإصرار. تعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر، نادٍ يقال إنه يتمتع بموهبة استثنائية، وذلك بفضل الأداء الشجاع من الحارس المخضرم أوسكار أوستاري، الذي قدّم مباراة رائعة".

"ثم تعادلتم أيضا مع أفضل نادٍ برازيلي مذهل بفضل هدف عبقري من أحد أعظم المهاجمين في التاريخ، لويس سواريز. هل كان جيدا؟ نعم، كان جيدا جدا".

"هؤلاء أناسٌ وسيمون. أنا لا أحب الرجال الوسيمين، فأنت لا تشعر أنك في حال جيدة إذا كنت تقف بينهم! أناس وسيمون بالفعل".

"في الدقيقة 65، استلم لويس الكرة قرب منتصف الملعب وانطلق في رحلة فردية كلاسيكية، مراوغا الدفاع، متجاوزا المدافعين بطريقة نادرا ما تُرى، ثم انحرف يسارا وسدد كرة قوية أنهت المباراة، مما ضمن لميامي التأهل إلى الدور التالي".

"لكن لا مباراة في كأس العالم للأندية 2025 كانت أكثر أهمية من مواجهة بورتو. تقدم بورتو مبكرا، لكنكم عدتم بقوة في الدقيقة 54 وحققتم التعادل 1-1. وقف ليو أمام إحدى الضربات الحرة الشهيرة له. سدد الكرة بقوة، وجعلها تلتف فوق الحائط، وتغلب على الحارس بتسديدة يسارية مذهلة. في تلك اللحظة، حققتم فوزا تاريخيا حقيقيا لإنتر ميامي، لتصبحوا أول نادٍ من أمريكا الشمالية يهزم ناديا أوروبيا في منافسة رسمية. غير معقول. شكرا لك يا سيدي.

"لقد رأيت العديد من اللاعبين العظماء يأتون إلى عالم الرياضة من دول مختلفة. يصل الكثير منهم إلى فرق كبيرة مثل اليانكيز أو الدودجرز أو غيرها، وهناك ضجة كبيرة حولهم — رائع، رائع — لكنهم لا يفوزون. هذا الرجل فاز".

"جاء إلى هنا وسط دعم هائل، وافتتحنا الموسم في ملعب لوس أنجلوس كوليسيوم أمام جمهور قياسي".

"هدفنا هو الاستمرار في كسر الحواجز، وعدم وضع حدود، والتأكد من أن الدوري الأمريكي لكرة القدم وإنتر ميامي سيُنظر إليهما خلال السنوات القادمة كجزء من نخبة كرة القدم العالمية".

وأهدى النادي الأمريكي ترامب قميصا للنادي بالرقم 47 وكذلك كرة موقعة وساعة خاصة تحمل شعار النادي.

كما دعا ترامب الفريق للانضمام له في المكتب البيضاوي واصفا إياه "مركز العالم".

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة دي سي يونايتد في العاصمة واشنطن يوم السبت المقبل.

الأهلي ليونيل ميسي أمريكا ترامب إنتر ميامي
