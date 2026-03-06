إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي

الجمعة، 06 مارس 2026 - 01:41

كتب : FilGoal

تريزيجيه - إمام عاشور - الأهلي

وعد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، جماهير فريقه بالتتويج ببطولة الدوري.

وسجل إمام عاشور هدفا وصنع آخر في ثلاثية الأهلي بشباك المقاولون العرب.

وقال إمام في تصريحات عبر الحساب الرسمي للأهلي: "الحمد لله على المكسب وإن شاء الله الدوري أهلاوي."

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد المقاولون العرب بالجولة الـ 21 ببطولة الدوري.

وفاز إمام عاشور بجائزة رجل المباراة.

وتعليقا على ذلك، قال عاشور "ألف مبروك لجمهور الأهلي واللاعبين، والحمد لله على جائزة رجل المباراة."

ووجه رسالة للجماهير "ننتظر دعم الجمهور دائما."

وانضم عاشور إلى الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وسجل عاشور هذا الموسم هدفين وصنع 4 أهداف.

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز، بعد فوز الأخير أمام حرس الحدود بالنتيجة ذاتها 3-1.

أما الزمالك متصدر الترتيب فيلتقي أمام الاتحاد السكندري مساء الجمعة ضمن الجولة ذاتها.

الأهلي الدوري إمام عاشور
نرشح لكم
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي مؤتمر توروب: لم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بثلاثية أمام حرس الحدود ويرتقي للقمة مؤقتا سيراميكا يفشل في الفوز للمرة الرابعة على التوالي.. وطلائع الجيش يقضي على آمال بتروجت الأهلي يزاحم الزمالك وبيراميدز في الصدارة مؤقتا بثلاثية ضد المقاولون العرب
أخر الأخبار
مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة ساعة | الكرة الأوروبية
جاريث بيل يوضح الفارق بين أنشيلوتي وزيدان ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط وخسارة الترسانة.. ووي يشعل صراع الصعود ساعة | القسم الثاني
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد ساعة | الدوري المصري
ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر ساعة | أمريكا
إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي ساعة | الدوري المصري
أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 2 ساعة | كرة سلة
تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524660/إمام-عاشور-إن-شاء-الله-الدوري-أهلاوي