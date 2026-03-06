إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي

وعد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، جماهير فريقه بالتتويج ببطولة الدوري.

وسجل إمام عاشور هدفا وصنع آخر في ثلاثية الأهلي بشباك المقاولون العرب.

وقال إمام في تصريحات عبر الحساب الرسمي للأهلي: "الحمد لله على المكسب وإن شاء الله الدوري أهلاوي."

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد المقاولون العرب بالجولة الـ 21 ببطولة الدوري.

وفاز إمام عاشور بجائزة رجل المباراة.

وتعليقا على ذلك، قال عاشور "ألف مبروك لجمهور الأهلي واللاعبين، والحمد لله على جائزة رجل المباراة."

ووجه رسالة للجماهير "ننتظر دعم الجمهور دائما."

وانضم عاشور إلى الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وسجل عاشور هذا الموسم هدفين وصنع 4 أهداف.

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز، بعد فوز الأخير أمام حرس الحدود بالنتيجة ذاتها 3-1.

أما الزمالك متصدر الترتيب فيلتقي أمام الاتحاد السكندري مساء الجمعة ضمن الجولة ذاتها.