أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029

الجمعة، 06 مارس 2026 - 01:21

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة - أنس أسامة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تمديد تعاقد أنس أسامة لاعب الفريق لمدة 3 مواسم حتى 2029.

وكان تعاقد اللاعب ينتهي مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجاري.

وسبق أن أعلن محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد لـFilGoal.com: "اجتمعت مع أنس أسامة واللاعب أكد أنه لن يلعب في مصر إلا للاتحاد".

وأضاف "تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد مع أنس، وسيتم توقيع العقود مع أول توقف للدوري المصري".

وأشار النادي إلى أن اللاعب "وافق على التجديد دون تردد" خلال الجلسة التي جمعته مه المسؤولين.

وأعرب أوسكار المدير الفني للفريق عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع أنس أحد أفضل اللاعبين المصريين على الإطلاق.

وأشار أن استمرار لاعب بقيمة وخبرة أنس يمثل إضافة كبيرة للفريق خلال البطولات القادمة التي سيخوضها زعيم الثغر.

وانضم أنس أسامة للاتحاد السكندري قادما من الزمالك في عام 2022.

وحقق أنس مع زعيم الثغر عدة ألقاب هي دوري السوبر، كأس مصر، كأس السوبر المصري، والسوبر المصري البحريني.

الاتحاد السكندري كرة سلة أنس أسامة
