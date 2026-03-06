جاريث بيل يوضح الفارق بين أنشيلوتي وزيدان

كشف جاريث بيل لاعب ريال مدريد المعتزل الفارق بين كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان مدربي ريال مدريد سابقا.

وقال جاريث بيل في تصريحات لبرنامج "ذا أوفرلاب" الذي يقدمه جاري نيفيل: "أبرز ما يميز زين الدين زيدان هو الاحترام الذي اكتسبه من مسيرته كلاعب، لكن كارلو أنشيلوتي، كانت إدارته للأفراد هي الأفضل، إن لم تكن تلعب كان يجعلك تشعر وكأنك لا تزال أقرب أصدقائه".

وواصل "كانت لديه تلك القدرة المذهلة، على إبقاء الجميع متماسكين، وسعداء، ومستعدين للتضحية بكل شيء من أجله".

وعن هوس كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بتحطيم أرقام ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قال: "كان رونالدو مهووسا بتحطيم الأرقام الخاصة بميسي، لقد كان يبحث دائما عن تسجيل الأهداف، وهذا ما جعله أسطورة كبيرة في كرة القدم".

واعتزل جاريث بيل كرة القدم يناير 2023 مع لوس أنجلوس إف سي.

وانضم لـ لوس أنجلوس صيف 2022 قادما من ريال مدريد.

وخاض مع الفريق الأمريكي 14 مباراة مسجلا 3 أهداف وبدون صناعة.

وتوج جاريث بيل مع لوس أنجلوس إف سي ببطولة كأس الدوري الأمريكي مرة واحدة عام 2022، وحصل على درع المشجعين مرة واحدة عام 2022.