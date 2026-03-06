جاريث بيل يوضح الفارق بين أنشيلوتي وزيدان

الجمعة، 06 مارس 2026 - 01:53

كتب : FilGoal

جاريث بيل - كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف جاريث بيل لاعب ريال مدريد المعتزل الفارق بين كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان مدربي ريال مدريد سابقا.

وقال جاريث بيل في تصريحات لبرنامج "ذا أوفرلاب" الذي يقدمه جاري نيفيل: "أبرز ما يميز زين الدين زيدان هو الاحترام الذي اكتسبه من مسيرته كلاعب، لكن كارلو أنشيلوتي، كانت إدارته للأفراد هي الأفضل، إن لم تكن تلعب كان يجعلك تشعر وكأنك لا تزال أقرب أصدقائه".

وواصل "كانت لديه تلك القدرة المذهلة، على إبقاء الجميع متماسكين، وسعداء، ومستعدين للتضحية بكل شيء من أجله".

أخبار متعلقة:
بيل: لم أكن ألعب الجولف كثيرا.. والإعلام الإسباني خلق شخصية ليست أنا يسعى لمنافسة مودريتش.. جاريث بيل يقود تحالفا لشراء كارديف جاريث بيل: صلاح يثير الضجيج حول تجديد عقده لمحاولة الحصول على المزيد من المال عودة بوفون وجاريث بيل إلى EA FC 25.. وملعبان عربيان في اللعبة

وعن هوس كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بتحطيم أرقام ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قال: "كان رونالدو مهووسا بتحطيم الأرقام الخاصة بميسي، لقد كان يبحث دائما عن تسجيل الأهداف، وهذا ما جعله أسطورة كبيرة في كرة القدم".

واعتزل جاريث بيل كرة القدم يناير 2023 مع لوس أنجلوس إف سي.

وانضم لـ لوس أنجلوس صيف 2022 قادما من ريال مدريد.

وخاض مع الفريق الأمريكي 14 مباراة مسجلا 3 أهداف وبدون صناعة.

وتوج جاريث بيل مع لوس أنجلوس إف سي ببطولة كأس الدوري الأمريكي مرة واحدة عام 2022، وحصل على درع المشجعين مرة واحدة عام 2022.

جاريث بيل ريال مدريد كارلو أنشيلوتي زين الدين زيدان
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة تقرير: قطر تتمسك باستضافة مباراة إسبانيا والأرجنتين رقم سلبي يتكرر بعد 51 عاما.. توتنام يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية ويقترب من الهبوط فيتينيا: من الحماقة ترك باريس سان جيرمان والانتقال لـ ريال مدريد لابورتا: لا تعاقدات جديدة في الصيف إلا إذا وجدنا اللاعب المناسب طبيب مبابي: إصابته غير مقلقة.. وسيعود للمشاركة قريبا ذا أثليتك: المنافسة خارج الملعب.. نونو سانتو يقاضي نوتنجهام فورست تقرير: كييزا سلاح منتخب إيطاليا في التوقف الدولي المقبل
أخر الأخبار
مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاريث بيل يوضح الفارق بين أنشيلوتي وزيدان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط وخسارة الترسانة.. ووي يشعل صراع الصعود 22 دقيقة | القسم الثاني
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 24 دقيقة | الدوري المصري
ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 32 دقيقة | أمريكا
إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي 33 دقيقة | الدوري المصري
أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 53 دقيقة | كرة سلة
تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524658/جاريث-بيل-يوضح-الفارق-بين-أنشيلوتي-وزيدان