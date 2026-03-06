تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية

الجمعة، 06 مارس 2026 - 01:17

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الأهلي - المقاولون العرب

عبر محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، عن سعادته بالوصول للهدف رقم 100 في مسيرته مع الأندية.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول أمام المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 ببطولة الدوري.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر حساب الأهلي الرسمي: "الحمد لله على الفوز، ألف مبروك لجمهور الأهلي العظيم، وبإذن الله القادم أفضل."

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي مؤتمر توروب: لم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد

وأكمل "سعيد بالوصول للهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية، وسعيد بأن هذا الهدف جاء مع مع النادي الذي تربيت فيه وله الفضل عليّ."

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 34 برأسية رائعة ليمنح فريقه التقدم.

وارتقى تريزيجيه إلى صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 أهداف متجاوزا ناصر ماهر لاعب بيراميدز، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك ولكل منهما 7 أهداف.

وسجل تريزيجيه في شباك إنبي وسيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود، والزمالك، ووادي دجلة، والبنك الأهلي، وزد، قبل إضافة ثامن أهدافه أمام المقاولون العرب.

كما وصل تريزيجيه بعدد أهدافه خلال مسيرته مع الأندية إلى 100 هدف منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلي موسم 2012 - 2013.

وسجل تريزيجيه بقميص الأهلي 21 هدفا، و9 أهداف بقميص أستون فيلا، وهدف مع فريق الرديف بأستون فيلا.

كما سجل 25 هدفا مع طرابزون سبور، و25 هدفا مثلهم مع قاسم باشا و6 أهداف مع باشاكشاهير في الدوري التركي، بالإضافة إلى 6 أهداف مع الريان القطري، و7 أهداف مع موسكورن البلجيكي.

ويبقى أندرلخت البلجيكي النادي الوحيد الذي لم يسجل معه تريزيجيه خلال مسيرته.

وانضم تريزيجيه صاحب الـ31 عاما، إلى الأهلي في يونيو 2025 قادما من طرابزون سبور التركي بعد إنهاء إعارته مع الريان القطري.

تريزيجيه الأهلي الدوري
نرشح لكم
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي مؤتمر توروب: لم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بثلاثية أمام حرس الحدود ويرتقي للقمة مؤقتا سيراميكا يفشل في الفوز للمرة الرابعة على التوالي.. وطلائع الجيش يقضي على آمال بتروجت الأهلي يزاحم الزمالك وبيراميدز في الصدارة مؤقتا بثلاثية ضد المقاولون العرب
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 2 دقيقة | الدوري المصري
ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 9 دقيقة | أمريكا
إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي 10 دقيقة | الدوري المصري
أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 31 دقيقة | كرة سلة
تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية 35 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة 46 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
الركراكي يودع منتخب المغرب: حان وقت التغيير ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524657/تريزيجيه-سعيد-بتسجيل-الهدف-رقم-100-في-مسيرتي-مع-الأندية