تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية

عبر محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، عن سعادته بالوصول للهدف رقم 100 في مسيرته مع الأندية.

تريزيجيه النادي : الأهلي الدوري المصري

وسجل تريزيجيه الهدف الأول أمام المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 ببطولة الدوري.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر حساب الأهلي الرسمي: "الحمد لله على الفوز، ألف مبروك لجمهور الأهلي العظيم، وبإذن الله القادم أفضل."

وأكمل "سعيد بالوصول للهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية، وسعيد بأن هذا الهدف جاء مع مع النادي الذي تربيت فيه وله الفضل عليّ."

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 34 برأسية رائعة ليمنح فريقه التقدم.

وارتقى تريزيجيه إلى صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 أهداف متجاوزا ناصر ماهر لاعب بيراميدز، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك ولكل منهما 7 أهداف.

وسجل تريزيجيه في شباك إنبي وسيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود، والزمالك، ووادي دجلة، والبنك الأهلي، وزد، قبل إضافة ثامن أهدافه أمام المقاولون العرب.

كما وصل تريزيجيه بعدد أهدافه خلال مسيرته مع الأندية إلى 100 هدف منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلي موسم 2012 - 2013.

وسجل تريزيجيه بقميص الأهلي 21 هدفا، و9 أهداف بقميص أستون فيلا، وهدف مع فريق الرديف بأستون فيلا.

كما سجل 25 هدفا مع طرابزون سبور، و25 هدفا مثلهم مع قاسم باشا و6 أهداف مع باشاكشاهير في الدوري التركي، بالإضافة إلى 6 أهداف مع الريان القطري، و7 أهداف مع موسكورن البلجيكي.

ويبقى أندرلخت البلجيكي النادي الوحيد الذي لم يسجل معه تريزيجيه خلال مسيرته.

وانضم تريزيجيه صاحب الـ31 عاما، إلى الأهلي في يونيو 2025 قادما من طرابزون سبور التركي بعد إنهاء إعارته مع الريان القطري.