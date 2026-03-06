الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة

يختتم الأهلي المرحلة الأولى من الدوري المصري بلقاء طلائع الجيش.

وتعد المباراة مؤجلة من الجولة 15 من المسابقة، والسبب هو تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا وهو ما تسبب في تأجيل 5 مباريات نظرا لارتباط اللاعبين الدوليين بالمشاركة في البطولة.

وانتصر الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 فيما فاز طلائع الجيش على بتروجت بنتيجة 2-1.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 برصيد 19 نقطة.

video:1

موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل الموافق 9 مارس 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب الكلية الحربية.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.