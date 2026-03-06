مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي

الجمعة، 06 مارس 2026 - 00:47

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المقاصة - سامي قمصان

أوضح سامي قمصان المدير الفني لـ المقاولون العرب حقيقة تعمد الفريق على اللعب بكرات قديمة، وتحدث عن تعاطف مدربي الأهلي السابق مع الأهلي.

وخسر المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الجولة 21 من الدوري المصري أمام الأهلي.

وأبدى يس توروب المدير الفني لـ الأهلي استياءه من كرات المباراة ووصفها بأنها قديمة منذ 10 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال المدير الفني لـ المقاولون العرب في المؤتمر الصحفي: "أردت الخروج بنتيجة إيجابية اليوم قبل الدخول في المرحلة الفاصلة".

وأضاف "تماسك الفريق قليلا بعد الهدف الأول، وأرى أن هدفنا كان صحيحا وجاء في وقت جيد وكان من الممكن أن يساعدنا لكن الأخطاء التحكيمية على الجميع".

وأردف "هل تغيير كريم فؤاد ومشاركة عيد أراح المقاولون العرب؟ أحمد عيد ظهير جيد وهو ضمن قائمة منتخب مصر".

وعن حالة كرات اللقاء قال: "الكرات ليست ملك المقاولون العرب ولكن الاتحاد المصري هو الذي منحها لنا، حاليا نحن في المباراة الأخيرة في مرحلة الدوري، والأمر لم يكن مقصودا وفي النهاية الأهلي سجل أهدافا بنفس الكرات".

وأكمل "هذه أمور إدارية وليس لنا دخل فيها والدليل على ذلك أن الحكم وافق على الكرات".

وواصل "كان من الممكن أن نعود في النتيجة والشوط الثاني أرى أننا قدمنا أداء أفضل وكانت لدينا فرص أكثر من الأهلي، وهذا بالنسبة لنا أمور إيجابية".

وأتم "هناك من يتحدث عن أن مدربي الأهلي السابقين يتعمدوا التعاطف مع الأهلي ولكننا قاتلنا حتى آخر دقيقة، وإذا كان هذا صحيح كان الأولى أن نتعاطف مع اللاعبين الشباب في مباراة كأس الرابطة ولعبنا بشرف حتى آخر وقت".

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري سامي قمصان
