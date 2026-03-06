بطل العالم للشباب.. محمد وهبي مدربا للمغرب خلفا لـ الركراكي

الجمعة، 06 مارس 2026 - 00:41

كتب : FilGoal

محمد وهبي - مدرب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تعيين محمد وهبي رسميا مدربا للمنتخب خلفا لوليد الركراكي.

وعقدت الجامعة الملكية المغربية برئاسة فوزي لقجع مؤتمرا صحفيا مساء الخميس، للإعلان عن تعيين وهبي.

وقدم لقجع الشكر لوليد الركراكي على الفترة التي قضاها كمدرب للمنتخب المغربي.

وتولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

وسيقود وهبي منتخب المغرب خلال مباراتي الإكوادور يوم 27 مارس بمدريد، والأوروجواي بفرنسا يوم 31 من الشهر ذاته تحضيرا لخوض منافسات كاس العالم 2026.

وحقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم بصحبة البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

مجموعة المغرب

المباراة الأولى: البرازيل ضد المغرب

المباراة الثانية: اسكتلندا ضد المغرب

المباراة الثالثة: المغرب ضد هايتي

منتخب المغرب وليد الركراكي محمد وهبي مدرب المغرب
