مؤتمر توروب: لم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد

أوضح يس توروب المدير الفني لـ الأهلي عدم سعادته بالأداء رغم التقدم والفوز على المقاولون العرب، وتحدث عن إصابة كريم فؤاد.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 على المقاولون العرب في لقاء أقيم على ملعب الأخير لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي: "سجلنا 3 أهداف تمنحنا الثقة، ولم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين لأننا منحنا المنافس فرصة العودة للقاء".

وأضاف "لن أقدم أي أعذار سواء لسوء أرضية الملعب أو لأن الكرات قديمة منذ 10 سنوات، الأهم أننا فزنا وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل".

وأكمل "كان علينا من البداية تدارك خطأ الهدف الذي استقبلناه من البداية وليس أن نقول من هو المتسبب فيه".

وواصل "لدينا 3 مهاجمين أحدهم يلعب والأخير يكون دكة والثالث يكون خارج القائمة مهمتي اختيار أفضل تشكيل، وليس مهما بالنسبة لي من هو راتبه أعلى لكن من سيقدم أداءً أفضل".

وأوضح "اضطررنا لإجراء تغيير مبكر بسبب إصابة كريم فؤاد وهو ما حرمنا من منح محمد شريف دقائق للمشاركة في النهاية".

وتابع "أعتقد أن هذه ثاني مباراة نُجري خلالها تغييرات تُحدث الفارق بعد اللقاء الماضي ضد زد".

وشدد "نحتاج للسيطرة أكثر على المباريات ولذلك نُجرى التغييرات، وأدرك رغبة كل اللاعبين في المشاركة ولكن أحدد من سيكون أفضل في البدء".

وأردف "رغبت في رؤية ثنائية محمد علي بن رمضان وأحمد نبيل "كوكا" وهذه مسؤوليتي في إجراء التدوير بين اللاعبين".

وعن غياب كامويش للمباراة الثانية على التوالي قال: "قلت من قبل إن هناك منافسة بين المراكز وآخر مباراة شارك مروان عثمان وشريف، هل هذا معناه أن كامويش ليس جيدا؟".

وواصل "أجرينا برنامجا لكامويش لتقديم أداء أفضل واختياري للاعبين ليس له دخل بأنه محلي أو أجنبي، ما أريده هو مشاهدة أداءً في أرض الملعب وهذا ما حدث مع هادي رياض".

وأتم "ذهبت إلى كريم فؤاد لمواساته بين الشوطين لأنه كان ينتظر الفرصة منذ فترة، وتحدثت مع الطبيب وليس لدي ما أقوله لكنني حزين لإصابته".

سجل للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وإمام عاشور وحسين الشحات، فيما سجل محمد سالم للمقاولون العرب.

ورفع الأهلي رصيده لـ 40 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز بفارق الأهداف.