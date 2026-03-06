تقرير: قطر تتمسك باستضافة مباراة إسبانيا والأرجنتين

يتمسك الاتحاد القطري لكرة القدم باستضافة مباراة كأس فيناليسيما والتي تجمع الأرجنتين بمنتخب إسبانيا بالأراضي القطرية.

ولا زال مصير مباراة منتخب الأرجنتين ضد إسبانيا مجهولا في ظل توقف النشاط الرياضي في قطر حيث ستقام المباراة، وذلك بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة الكأس القطرية أن الاتحاد القطري لكرة القدم يتمسك بحقوقه في استضافة مهرجان قطر بشكل طبيعي في البلاد وعلى رأس هذا المهرجان المباراة المنتظرة بين الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المباراة تتبع الاتحاد الأوروبي والأمريكي الجنوبي، حيث أقيمت النسخة الماضية من هذه البطولة في لندن بدون مشاكل، فيما يجد أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن المباراة تقام في الشرق الأوسط بعائد مالي كبير.

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا، بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين، ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر.

ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.