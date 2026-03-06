تقرير: قطر تتمسك باستضافة مباراة إسبانيا والأرجنتين

الجمعة، 06 مارس 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

الأرجنتين ضد إسبانيا

يتمسك الاتحاد القطري لكرة القدم باستضافة مباراة كأس فيناليسيما والتي تجمع الأرجنتين بمنتخب إسبانيا بالأراضي القطرية.

ولا زال مصير مباراة منتخب الأرجنتين ضد إسبانيا مجهولا في ظل توقف النشاط الرياضي في قطر حيث ستقام المباراة، وذلك بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة الكأس القطرية أن الاتحاد القطري لكرة القدم يتمسك بحقوقه في استضافة مهرجان قطر بشكل طبيعي في البلاد وعلى رأس هذا المهرجان المباراة المنتظرة بين الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر دي لا فوينتي: نجري محادثات حاليا لإمكانية نقل مواجهة الأرجنتين من قطر إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المباراة تتبع الاتحاد الأوروبي والأمريكي الجنوبي، حيث أقيمت النسخة الماضية من هذه البطولة في لندن بدون مشاكل، فيما يجد أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن المباراة تقام في الشرق الأوسط بعائد مالي كبير.

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا، بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين، ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر.

ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.

الأرجنتين قطر إسبانيا
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة جاريث بيل يوضح الفارق بين أنشيلوتي وزيدان رقم سلبي يتكرر بعد 51 عاما.. توتنام يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية ويقترب من الهبوط فيتينيا: من الحماقة ترك باريس سان جيرمان والانتقال لـ ريال مدريد لابورتا: لا تعاقدات جديدة في الصيف إلا إذا وجدنا اللاعب المناسب طبيب مبابي: إصابته غير مقلقة.. وسيعود للمشاركة قريبا ذا أثليتك: المنافسة خارج الملعب.. نونو سانتو يقاضي نوتنجهام فورست تقرير: كييزا سلاح منتخب إيطاليا في التوقف الدولي المقبل
أخر الأخبار
مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاريث بيل يوضح الفارق بين أنشيلوتي وزيدان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط وخسارة الترسانة.. ووي يشعل صراع الصعود 22 دقيقة | القسم الثاني
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 24 دقيقة | الدوري المصري
ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 31 دقيقة | أمريكا
إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي 32 دقيقة | الدوري المصري
أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 52 دقيقة | كرة سلة
تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524650/تقرير-قطر-تتمسك-باستضافة-مباراة-إسبانيا-والأرجنتين