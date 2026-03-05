سيراميكا يفشل في الفوز للمرة الرابعة على التوالي.. وطلائع الجيش يقضي على آمال بتروجت

الخميس، 05 مارس 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

تمسك البنك الأهلي بأمل التأهل ضمن السبعة الكبار، بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا.

وتعادل سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الأسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

تقدم البنك الأهلي مبكرا عن طريق محمود الجزار في الدقيقة 11 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح سيراميكا كليوباترا في معادلة النتيجة والتقدم خلال 5 دقائق.

تعادل عمرو قلاوة في الدقيقة 56، قبل أن يتقدم أيمن سعد موكا بالهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 76، نجح أحمد ياسر ريان في تسجيل هدف التعادل لصالح البنك الأهلي.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 38 نقطة ليتأكد تواجده في المركز الرابع.

وغاب الفوز عن سيراميكا للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما خسر في مواجهة واحدة، وتعادل في 3 مباريات.

أما البنك الأهلي فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع بنفس رصيد زد.

وتمسك البنك الأهلي بأمل ضعيف في التأهل ضمن السبعة الأوائل إلى مرحلة تحديد بطل الدوري.

وتتنافس 5 فرق المصري 29 نقطة، وسموحة ووادي دجلة 28 نقطة، وزد والبنك الأهلي 26 نقطة، على 3 مقاعد خلال المباراة الأخيرة للفرق الخمسة.

ويتبقى لكل فريق مباراة واحدة، باستثناء المصري الذي ينقصه مباراتين.

وفي مباراة أخرى، حقق طلائع الجيش الفوز الثاني على التوالي، بعد تجاوز بتروجت بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل هدفي طلائع الجيش عمرو طارق في الدقيقة 56، وإسماعيل أورو أجورو في الدقيقة 82.

فيما سجل هدف بتروجت الوحيد أحمد بحبح في الدقيقة 90+2.

بتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 19 نقطة ليترقي للمركز الـ 15.

أما بتروجت فتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر ليفقد رسميا فرصته في الصعود ضمن السبعة الأوائل.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

وتقام القرعة يوم الخميس المقبل الساعة الثامنة مساءً.

