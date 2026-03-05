بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بثلاثية أمام حرس الحدود ويرتقي للقمة مؤقتا

حقق بيراميدز انتصارا ثمينا أمام حرس الحدود بثلاثة مقابل هدف في الجولة 21 من الدوري المصري في اللقاء الذي أقيم على ملعب حرس الحدود بالمكس.

وسجل كل من مروان حمدي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ويوسف أوباما ثلاثية بيراميدز، بينما أحرز محمد أشرف "روقا" هدف حرس الحدود الوحيد.

وتساوى بيراميدز مع الزمالك متصدر الدوري المصري في النقاط، حيث وصل للنقطة 40، لكن استمر في المركز الثاني بفارق الأهداف بالتساوي مع الأهلي أيضا، لكن الزمالك منقوص مباراة سيخوضها غدا أمام الاتحاد السكندري ضمن الجولة ذاتها.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة لأصحاب الأرض، حيث أضاع حرس الحدود هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 8 عن طريق محمد حمدي زكي ومرت الكرة بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 15 وبعد عرضية مميزة من محمد الشيبي أهدر مروان حمدي هدف التقدم من رأسية تصدى لها محمود الزنفلي ليحافظ على نظافة شباكه.

وسدد محمود عبد الحفيظ "زلاكة" تسديدة صاروخية عند الدقيقة 26 مرت بجوار المرمى.

وقدم الشيبي عرضية مميزة في الدقيقة 28 على رأس وليد الكرتي لكن الزنفلي تصدى لها وحافظ على نظافة شباكه.

وعند الدقيقة 34 سدد مروان حمدي كرة مقصية لكنها مرت بجوار مرمى الزنفلي.

وسجل مروان حمدي هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 42 من رأسية سكنت شباك الزنفلي بصناعة من الشيبي بعد إلقاء رمية تماس على طريقة الركلات الركنية.

video:1

برأسية ذهبية.. مروان حمدي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى حرس الحدود

— ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2026

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 61 بعد استلام مميز للكرة والتي وضعها بطريقة مميزة في شباك الزنفلي ليتقدم بيراميدز بالهدف الثاني.

video:2

بمهارة رائعة.. محمود زلاكا يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى حرس الحدود

— ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2026

وأعلن الحكم في الدقيقة 69 عن ركلة جزاء لصالح حرس الحدود بعد عرقلة من الشيبي لعبد الله حافظ ليهدرها محمد أشرف "روقا" بتصدي مميز من أحمد الشناوي، وبعد متابعة للكرة وضعها روقا في مرمى بيراميدز ليقلص الفارق.

وأنقذ يوسف أوباما مرمى فريقه من هدف محقق لصالح حرس الحدود من على خط المرمى ليحرم حرس الحدود من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من محمد حمدي زكي.

واختتم يوسف أوباما ثلاثية بيراميدز في الدقيقة 86 من رمية تماس نفذها الشيبي اصطدمت في مدافع حرس الحدود ليجدها يوسف أوباما ويضعها في شباك حرس الحدود مؤكدا انتصار بيراميدز بالمباراة.

ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 40 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع الأهلي والزمالك مع مباراة أقل لـ الزمالك.

