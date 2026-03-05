الأهلي يزاحم الزمالك وبيراميدز في الصدارة مؤقتا بثلاثية ضد المقاولون العرب

عاد الأهلي لتحقيق الانتصارات في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-1 على المقاولون العرب في الجولة 21 من المسابقة على ملعب المقاولون العرب.

سجل للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وإمام عاشور وحسين الشحات، فيما سجل محمد سالم للمقاولون العرب.

ورفع الأهلي رصيده لـ 40 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز بفارق الأهداف.

فيما ظل المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

ويمتلك الأهلي لقاء مؤجلا مع طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل 9 مارس على استاد الكلية الحربية في ختام المرحلة الأولى من الدوري.

video:2

التشكيل

بدأ كريم فؤاد أساسيا في مركز الظهير الأيمن بعد المشاركة كبديل مؤخرا وشارك أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه".

في المقابل بدأ التونسي أحمد باهية في هجوم المقاولون العرب.

وصف المباراة

بدأت المباراة بإصابة كريم فؤاد في الدقيقة 7 بعد تشتيته الكرة وأجرى يس توروب المدير الفني لـ الأهلي أول تغييراته بمشاركة أحمد عيد بدلا منه.

ظل الأهلي مستحوذا ولكن دون فرص محققة على مرمى محمود أبو السعود.

وفي الدقيقة 34 أرسل إمام عاشور عرضية متقنة من الجهة اليسرى أودعها تريزيجيه برأسية.

وانفرد تريزيجيه بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف متفوقا على عدي الدباغ وناصر ماهر.

كما وصل للهدف رقم 100 في مسيرته مع الأندية.

video:1

ومين غيره تريزيجوول⚽️👌🏼 هداف الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك المقاولون بعد عرضية إمام عاشور👏🏼 pic.twitter.com/CpKmkTU1Mh — ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2026

وفي الدقيقة 45 كاد أليو ديانج أن يضيف الهدف الثاني بتصويبة مرت بجوار القائم.

في الشوط الثاني تعادل أحمد باهية للمقاولون العرب مستفيدا من تشتيت خاطئ لدفاع الأهلي في الدقيقة 51.

لكن الحكم انتظر قرار تقنية الفيديو لمدة 4 دقائق والتي أعلنت عدم صحة الهدف بداعي وجود تسلل على جواكيم أوجيرا في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة 63 سدد زيزو كرة قوية ارتطمت بالدفاع وعلت العارضة لركنية.

وفي الدقيقة 64 شارك محمد علي بن رمضان وأشرف بنشرقي بدلا من زيزو وديانج.

وفي الدقيقة 71 سجل إمام عاشور بتصويبة قوية الهدف الثاني للأهلي من داخل الـ 18.

وقلص البديل محمد سالم في الدقيقة 85 النتيجة لذئاب الجبل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية.

وأهدر حسين الشحات فرصة إنهاء المباراة في الدقيقة 87 بعدما تلقى عرضية أرضية من مروان عثمان لكنه سدد في يد أبو السعود.

وحسم الشحات اللقاء في الدقيقة 90+6 بتسديدة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ارتدت من الدفاع وتابعها بتسديدة أرضية غالطت أبو السعود وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90+9 انفرد بنشرقي من منتصف الملعب وتعرض لعرقلة من مصطفى جمال وأشهر له الحكم بطاقة حمراء، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي.