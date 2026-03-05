قائمة الاتحاد - تواجد أفشة وجنش ومابولولو استعدادا لمواجهة الزمالك

الخميس، 05 مارس 2026 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - الاتحاد السكندري

يتواجد محمد مجدي "أفشة" على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على الزمالك في تمام التاسعة والنصف، مساء الجمعة، في الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري، على استاد القاهرة الدولي.

وكشف تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة الفريق.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان - محمود عبد الرحيم "جنش" - يوسف نادر

الدفاع: كريم الديب - مصطفى إبراهيم - عبد الرحمن جودة - خالد عبد الفتاح -

الوسط: محمود عبد العاطي - مؤمن شريف - محمود شبانة - أبو بكر اليادي - عبد الغني محمد - محمود عماد - محمد توني - عبد الرحمن مجدي - سيفوري ايزاك - نور علاء - يسري وحيد - محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: فادي فريد - جون إيبوكا - كريستوفر مابولولو

وعاد الاتحاد السكندري لتحقيق الانتصارات مرة أخرى بالفوز على منافسه غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويختتم الاتحاد مشوار الدور الأول بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة.

وكان الاتحاد قد فاز في 4 من آخر 5 مواجهات خاضهم بالدوري.

أما الزمالك فينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

ونجح الزمالك في تحقيق 7 انتصارات متتالية.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري أفشة
