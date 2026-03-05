رابطة الأندية تعلن موعد قرعة المرحلة النهائية لـ الدوري المصري 2025-26

الخميس، 05 مارس 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية موعد قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26.

وتنتهي منافسات المرحلة الأولى من الدوري يوم الأربعاء المقبل 11 مارس بمؤجلات الجولة 15.

وستقام القرعة في اليوم التالي الخميس 12 مارس الجاري في أحد الفنادق بالزمالك.

وسيبدأ حفل مراسم سحب القرعة في التاسعة مساءً.

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.

