حكيمي مودعا الركراكي: قيادتك ألهمت بلدا بأكمله وملايين المشجعين

وجه أشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي، رسالة إلى وليد الركراكي المدير الفني لأسود أطلس بعد إعلانه استقالته من منصبه.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيقيم حفلا يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء (12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة) بمركب محمد السادس بمدينة سلا لتوديع الركراكي.

وكتب حكيمي عبر حسابه على "إكس": "وليد الركراكي، شكرًا لك على العمل الاستثنائي الذي أنجزته في قيادة المنتخب المغربي. لقد ألهمت قيادتك وشغفك ورؤيتك ليس فقط اللاعبين، بل بلدًا بأكمله وملايين المشجعين حول العالم."

وأكمل "شكرًا لك على إيمانك بالمواهب المغربية، وعلى تعزيز روح الفريق، وعلى إظهارك أنه بالانضباط والعمل الجاد، وقبل كل شيء بالعزيمة، يمكن تحقيق إنجازات عظيمة."

وأتم "لقد تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ كرة القدم المغربية. شكرًا لك على جعلنا نحلم، وعلى ارتدائك ألواننا بكل فخر."

وودع الركراكي المنتخب المغربي في فيديو بثه عبر حسابه على فيسبوك ودوّن عليه كلمات ""ديما مغرب.. الله - الوطن - الملك.. شكرا على كل شيء."

وذكر موقع فوت ميركاتو، في تقرير سابق اليوم، أن وليد الركراكي يسعى لخوض تجربة تدريبية أوروبية قريبا مع أحد الأندية الإسبانية أو الإنجليزية.

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية إلى أن وهبي سيقود منتخب المغرب خلال مباراتي الإكوادور يوم 27 مارس بمدريد، والأوروجواي بفرنسا يوم 31 من الشهر ذاته تحضيرا لخوض منافسات كاس العالم 2026.

وتولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.