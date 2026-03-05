فيتينيا: من الحماقة ترك باريس سان جيرمان والانتقال لـ ريال مدريد

الخميس، 05 مارس 2026 - 22:58

كتب : FilGoal

فيتينيا - باريس سان جيرمان

أغلق فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان الباب أمام الانتقال لـ ريال مدريد الصيف المقبل.

وربطت بعض وسائل الإعلام الإسبانية اللاعب بالانتقال لصفوف ريال مدريد واعتبروه حلم فلورينتينو بيريز رئيس النادي.

وقال فيتينيا في تصريحات لقناة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نقلتها إذاعة كوبي الإسبانية: "لا أعتقد أن الانتقال إلى ريال مدريد هو الخيار الأمثل لي في الوقت الحالي، أشعر براحة كبيرة في باريس سان جيرمان، وأن الناس هنا يحبونني كثيرا، وأشعر أنني بذلت الكثير لأستحق هذا الحب والتقدير، أحب التواجد هنا".

وواصل "لدينا مركز تدريب بمرافق رائعة، ولدينا مجموعة رائعة، ومدرب مذهل لويس إنريكي، سيكون من الحماقة تغيير ذلك، وأرفض أن يقال أنني أفضل لاعب وسط في العالم، رغم أنني أعتبر نفسي واحدا من الأفضل".

وأردف "أعلم أنني على الأقل ضمن هذه المجموعة، وبالتأكيد أضع نفسي فيها بسبب ما قدمته خلال العامين الماضيين، وخاصة العام الماضي".

وأتم "هناك لاعبين مميزين في مركزي مثل جواو نيفيز، وبرونو فرنانديز، بالإضافة إلى بيدري جونزاليس، ويعتبر بيدري لاعب رائع حقا، إنه ساحر، ومن المذهل مشاهدته وهو يلعب، عندما لعبت ضده، رأيت ذلك بنفسي".

وانضم فيتينيا لباريس سان جيرمان صيف 2022 قادما من والفرهامبتون وينتهي عقده مع باريس صيف 2029.

وخاض مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي 37 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 10 آخرين.

الـ100 في مسيرته.. تريزيجيه يفض الشراكة مع الدباغ وناصر ويرتقي لصدارة هدافي الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
