الـ100 في مسيرته.. تريزيجيه يفض الشراكة مع الدباغ وناصر ويرتقي لصدارة هدافي الدوري

ارتقى محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، إلى صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي الأول في شباك المقاولون العرب في المباراة المقامة بينهما بالأسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري.

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 34 برأسية رائعة ليمنح فريقه التقدم.

ورفع تريزيجيه أهدافه هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليفض الشراكة مع ناصر ماهر لاعب بيراميدز، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك ولكل منهما 7 أهداف.

وسجل تريزيجيه في شباك إنبي وسيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود، والزمالك، ووادي دجلة، والبنك الأهلي، وزد، قبل إضافة ثامن أهدافه أمام المقاولون العرب.

كما وصل تريزيجيه بعدد أهدافه خلال مسيرته مع الأندية إلى 100 هدف منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلي موسم 2012 - 2013.

وسجل تريزيجيه بقميص الأهلي 21 هدفا، و9 أهداف بقميص أستون فيلا، وهدف مع فريق الرديف بأستون فيلا.

كما سجل 25 هدفا مع طرابزون سبور، و25 هدفا مثلهم مع قاسم باشا و6 أهداف مع باشاكشاهير في الدوري التركي، بالإضافة إلى 6 أهداف مع الريان القطري، و7 أهداف مع موسكورن البلجيكي.

ويبقى أندرلخت البلجيكي النادي الوحيد الذي لم يسجل معه تريزيجيه خلال مسيرته.

وانضم تريزيجيه صاحب الـ31 عاما، إلى الأهلي في يونيو 2025 قادما من طرابزون سبور التركي بعد إنهاء إعارته مع الريان القطري.