الـ100 في مسيرته.. تريزيجيه يفض الشراكة مع الدباغ وناصر ويرتقي لصدارة هدافي الدوري

الخميس، 05 مارس 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الأهلي - المقاولون العرب

ارتقى محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، إلى صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي الأول في شباك المقاولون العرب في المباراة المقامة بينهما بالأسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري.

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 34 برأسية رائعة ليمنح فريقه التقدم.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي – كريم فؤاد أساسي أمام المقاولون.. وعودة تريزيجيه وزيزو حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

ورفع تريزيجيه أهدافه هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليفض الشراكة مع ناصر ماهر لاعب بيراميدز، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك ولكل منهما 7 أهداف.

وسجل تريزيجيه في شباك إنبي وسيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود، والزمالك، ووادي دجلة، والبنك الأهلي، وزد، قبل إضافة ثامن أهدافه أمام المقاولون العرب.

كما وصل تريزيجيه بعدد أهدافه خلال مسيرته مع الأندية إلى 100 هدف منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلي موسم 2012 - 2013.

وسجل تريزيجيه بقميص الأهلي 21 هدفا، و9 أهداف بقميص أستون فيلا، وهدف مع فريق الرديف بأستون فيلا.

كما سجل 25 هدفا مع طرابزون سبور، و25 هدفا مثلهم مع قاسم باشا و6 أهداف مع باشاكشاهير في الدوري التركي، بالإضافة إلى 6 أهداف مع الريان القطري، و7 أهداف مع موسكورن البلجيكي.

ويبقى أندرلخت البلجيكي النادي الوحيد الذي لم يسجل معه تريزيجيه خلال مسيرته.

وانضم تريزيجيه صاحب الـ31 عاما، إلى الأهلي في يونيو 2025 قادما من طرابزون سبور التركي بعد إنهاء إعارته مع الريان القطري.

الأهلي تريزيجيه الدوري
نرشح لكم
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي مؤتمر توروب: لم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بثلاثية أمام حرس الحدود ويرتقي للقمة مؤقتا سيراميكا يفشل في الفوز للمرة الرابعة على التوالي.. وطلائع الجيش يقضي على آمال بتروجت
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 2 دقيقة | الدوري المصري
ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 9 دقيقة | أمريكا
إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي 10 دقيقة | الدوري المصري
أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 30 دقيقة | كرة سلة
تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية 34 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة 45 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
الركراكي يودع منتخب المغرب: حان وقت التغيير ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524642/الـ100-في-مسيرته-تريزيجيه-يفض-الشراكة-مع-الدباغ-وناصر-ويرتقي-لصدارة-هدافي-الدوري