الركراكي يودع منتخب المغرب

ودع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، المتوقع رحيله بشكل رسمي يوم الخميس، الجماهير المغربية.

ونشر الركراكي فيديو يتضمن لقطات من مسيرته مع أسود أطلس، عبر صفحته على فيسبوك، ودوّن عليها كلمات ""ديما مغرب.. الله - الوطن - الملك.. شكرا على كل شيء."

وذكر موقع فوت ميركاتو، في تقرير سابق اليوم، أن وليد الركراكي يسعى لخوض تجربة تدريبية أوروبية قريبا مع أحد الأندية الإسبانية أو الإنجليزية.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيقيم حفلا يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء (12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة) بمركب محمد السادس بمدينة سلا لتوديع الركراكي.

وكشف أن هناك اتصالات أولية بدأت بالفعل مع أندية إسبانية وإنجليزية.

ولفت التقرير إلى أن التدريب في السعودية أو قطر ليس ضمن خيارات الركراكي حاليا.

وكشفت تقارير مغربية عن موعد إعلان المدرب الجديد للمنتخب المغربي خلفا لوليد الركراكي.

وترددت أنباء عن رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب رغم نفي الاتحاد المغربي في وقت سابق.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد المغربي سيقدم محمد وهبي المدرب الجديد للمنتخب المغربي خلال الحفل ذاته.

وأشارت إلى أن وهبي سيقود منتخب المغرب خلال مباراتي الإكوادور يوم 27 مارس بمدريد، والأوروجواي بفرنسا يوم 31 من الشهر ذاته تحضيرا لخوض منافسات كاس العالم 2026.

يذكر أن محمد وهبي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بلقب كأس العالم للشباب في 2025.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد أشارت إلى أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب المغرب سيضم محمد وهبي، على أن يساعده البرتغالي جواو ساكرامنتو ويوسف حجي.

وتولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.