الركراكي يودع منتخب المغرب

الخميس، 05 مارس 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

ودع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، المتوقع رحيله بشكل رسمي يوم الخميس، الجماهير المغربية.

ونشر الركراكي فيديو يتضمن لقطات من مسيرته مع أسود أطلس، عبر صفحته على فيسبوك، ودوّن عليها كلمات ""ديما مغرب.. الله - الوطن - الملك.. شكرا على كل شيء."

وذكر موقع فوت ميركاتو، في تقرير سابق اليوم، أن وليد الركراكي يسعى لخوض تجربة تدريبية أوروبية قريبا مع أحد الأندية الإسبانية أو الإنجليزية.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: الركراكي يتجه لتدريب فريق أوروبي فوت ميركاتو: الأمور تمت.. الركراكي لم يعد مدربا لمنتخب المغرب ووهبي بدلا منه فوت ميركاتو: الركراكي يستعد لفسخ تعاقده مع المنتخب المغربي.. ووهبي يخلفه

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيقيم حفلا يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء (12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة) بمركب محمد السادس بمدينة سلا لتوديع الركراكي.

وكشف أن هناك اتصالات أولية بدأت بالفعل مع أندية إسبانية وإنجليزية.

ولفت التقرير إلى أن التدريب في السعودية أو قطر ليس ضمن خيارات الركراكي حاليا.

وكشفت تقارير مغربية عن موعد إعلان المدرب الجديد للمنتخب المغربي خلفا لوليد الركراكي.

وترددت أنباء عن رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب رغم نفي الاتحاد المغربي في وقت سابق.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد المغربي سيقدم محمد وهبي المدرب الجديد للمنتخب المغربي خلال الحفل ذاته.

وأشارت إلى أن وهبي سيقود منتخب المغرب خلال مباراتي الإكوادور يوم 27 مارس بمدريد، والأوروجواي بفرنسا يوم 31 من الشهر ذاته تحضيرا لخوض منافسات كاس العالم 2026.

يذكر أن محمد وهبي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بلقب كأس العالم للشباب في 2025.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد أشارت إلى أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب المغرب سيضم محمد وهبي، على أن يساعده البرتغالي جواو ساكرامنتو ويوسف حجي.

وتولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

المغرب وليد الركراكي
نرشح لكم
بطل كأس العالم للشباب.. تقرير يكشف موعد الإعلان عن مدرب المغرب الجديد بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية إيقاف لاعب الغرافة 6 أشهر بسبب "الاعتداء البدني على حكم" أحد الحلول الهامة.. الترجي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي رغم اقتراب الملحق العالمي.. منتخب العراق: لم نحصل على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن بعد 34 عاما.. البدري يقود أهلي طرابلس لكسر الرقم القياسي التاريخي بالدوري الليبي تقرير مغربي: إقالة رئيس الهيئة القضائية في كاف بسبب نهائي المغرب والسنغال
أخر الأخبار
فيتينيا: من الحماقة ترك باريس سان جيرمان والانتقال لـ ريال مدريد 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ100 في مسيرته.. تريزيجيه يفض الشراكة مع الدباغ وناصر ويرتقي لصدارة هدافي الدوري 42 دقيقة | الدوري المصري
الركراكي يودع منتخب المغرب 54 دقيقة | الوطن العربي
بعد 7 دقائق.. إصابة كريم فؤاد أمام المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
لابورتا: لا تعاقدات جديدة في الصيف إلا إذا وجدنا اللاعب المناسب ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب مبابي: إصابته غير مقلقة.. وسيعود للمشاركة قريبا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - المقاولون العرب (0)-(1) الأهلي.. تغييران للأحمر ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (0)-(2) بيراميدز.. ضربة جزاء لأصحاب الأرض ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524641/الركراكي-يودع-منتخب-المغرب