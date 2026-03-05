بعد 7 دقائق.. إصابة كريم فؤاد أمام المقاولون العرب

أجرى الأهلي تغييرا اضطراريا مبكرا بخروج كريم فؤاد بسبب الإصابة خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على ذئاب الجبل في استاد المقاولون العرب.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة في أول 6 دقائق من اللقاء بدون أي تدخل أثناء محاولة تشتيت الكرة.

وحل بدلا منه أحمد عيد لشغل مركز الظهير الأيمن في الأهلي.

ولا تُعد تلك أول إصابة لكريم فؤاد هذا الموسم.

سلامات يا كريم.. خروج لاعب الأهلي كريم فؤاد ونزول أحمد عيد pic.twitter.com/Iir8uWXSlk — ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2026

وسبق أن أصيب كريم فؤاد لأول مرة هذا الموسم خلال معسكر منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي بإجهاد عضلي يستدعي إراحته وخرج من المعسكر آنذاك.

وفي ديسمبر أصيب كريم فؤاد مرة أخرى مع منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب بعد تعرضه لـ "جزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي".

وغاب فؤاد عن 18 مباراة هذا الموسم مع الأهلي بسبب الإصابات.

وخاض كريم 8 مباريات بقميص الأهلي هذا الموسم بعدد دقائق 339.

وسبق أن تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال موسمي 2022-23 و2024-25.

وخاض كريم بقميص الأهلي 94 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات وتوج بـ 9 ألقاب.