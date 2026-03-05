لابورتا: لا تعاقدات جديدة في الصيف إلا إذا وجدنا اللاعب المناسب

كشف جوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، عن ثقته الكبيرة في العناصر المتاحة لدى الفريق، وأنه لن يجلب صفقة جديدة بالصيف إلا إذا وجد اللاعب المناسب للفريق.

وقال لابورتا في تصريحات لموندو ديبورتيفو الإسبانية: "إذا ظهرت فرصة في السوق يراها ديكو المدير الرياضي لبرشلونة مناسبة لتحسين الفريق، فسيعرضها علينا وسنتخذ القرار".

وواصل "من الواضح أن برشلونة قادر على التعاقد مع لاعبين، لدينا مهاجمان رائعان، فيران توريس وليفاندوفسكي، وأنا سعيد جدا بأدائهما، لدينا أيضا لاعبون قادرون على اللعب في هذا المركز مثل أولمو، راشفورد، ولامين يامال لأنه لاعب متعدد المراكز".

وعن لامين يامال قال: "كل يوم يفاجئنا بشيء جديد، الفرصة التي صنعها من الركنية ضد أتلتيكو كانت مذهلة، وهدفه أمام فياريال مدهش".

وأتم "إنه لاعب رائع نشأ وتطور في أكاديمية لاماسيا، كما أنه لاعب ملتزم ويتمتع بنضج استثنائي بالنسبة لعمره".

ويتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 15 مارس الجاري.

وأعلن نادي برشلونة رسميا اعتماد ترشيح جوان لابورتا وفيكتور فونت لمنصب رئيس النادي، بعد تجاوزهما الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات المعتمدة.

فيما خرج مارك سيريا من السباق لعدم تمكنه من جمع الحد الأدنى المطلوب وعددها 2,337 توقيعا.

وجاءت نتائج عملية التحقق من التوقيعات كالتالي:

جوان لابورتا (عضو رقم 9601)

التوقيعات المقدمة: 8,170

التوقيعات المعتمدة: 7,226

فيكتور فونت (عضو رقم 55406)

التوقيعات المقدمة: 5,144

التوقيعات المعتمدة: 4,440

مارك سيريا (عضو رقم 80941)

التوقيعات المقدمة: 2,845

التوقيعات المعتمدة: 2,247.