انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(3) الأهلي.. فوز النسر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 18 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+4: جووول الثاااالث.. الشحات يسجل

ق 87: الشحات يهدر فرصة إنهاء المباراة

ق 85: جووول محمد سالم يقلص الفارق بتسديدة أرضية بعد عرضية

ق 71: جووول الثاااني.. إمام عاشور يسجل الثاني بتصويبة صاروخية من خارج الـ 18

ق 64: مشاركة بن رمضان وبنشرقي وخروج زيزو وديانج

ق 63: زيزو يسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع وتتحول لركنية بعدما علت العارضة

ق 55: تقنية الفيديو تتدخل بداعي التسلل على أوجيرا

ق 51: جووول التعااادل.. أحمد باهية يسجل بلمسة بعد تشتيت خاطئ من دفاع الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تصويبة ديانج الأرضية تمر بجوار القائم الأيمن لأبو السعود.

ق 34: جووول أووول تريزيجيه يسجل برأسيةبعد عرضية إمام عاشور

ق 30: استحواذ من الأهلي دون فرص محققة

ق 9: مشاركة أحمد عيد بدلا من كريم في تغيير اضطراري

ق 7: إصابة كريم فؤاد

بداية اللقاء