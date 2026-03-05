انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(3) الأهلي.. فوز النسر

الخميس، 05 مارس 2026 - 21:29

كتب : FilGoal

تريزيجيه - إمام عاشور - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 18 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+4: جووول الثاااالث.. الشحات يسجل

ق 87: الشحات يهدر فرصة إنهاء المباراة

ق 85: جووول محمد سالم يقلص الفارق بتسديدة أرضية بعد عرضية

ق 71: جووول الثاااني.. إمام عاشور يسجل الثاني بتصويبة صاروخية من خارج الـ 18

ق 64: مشاركة بن رمضان وبنشرقي وخروج زيزو وديانج

ق 63: زيزو يسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع وتتحول لركنية بعدما علت العارضة

ق 55: تقنية الفيديو تتدخل بداعي التسلل على أوجيرا

ق 51: جووول التعااادل.. أحمد باهية يسجل بلمسة بعد تشتيت خاطئ من دفاع الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تصويبة ديانج الأرضية تمر بجوار القائم الأيمن لأبو السعود.

ق 34: جووول أووول تريزيجيه يسجل برأسيةبعد عرضية إمام عاشور

ق 30: استحواذ من الأهلي دون فرص محققة

ق 9: مشاركة أحمد عيد بدلا من كريم في تغيير اضطراري

ق 7: إصابة كريم فؤاد

بداية اللقاء

الأهلي الدوري المصري المقاولون العرب
نرشح لكم
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي مؤتمر توروب: لم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بثلاثية أمام حرس الحدود ويرتقي للقمة مؤقتا سيراميكا يفشل في الفوز للمرة الرابعة على التوالي.. وطلائع الجيش يقضي على آمال بتروجت
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد دقيقة | الدوري المصري
ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 9 دقيقة | أمريكا
إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي 10 دقيقة | الدوري المصري
أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 30 دقيقة | كرة سلة
تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية 34 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة 45 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
الركراكي يودع منتخب المغرب: حان وقت التغيير ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524638/انتهت-الدوري-المصري-المقاولون-العرب-1-3-الأهلي-فوز-النسر