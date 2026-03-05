انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(3) بيراميدز.. العودة للانتصارات

الخميس، 05 مارس 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

بيراميدز

يوفر موقع FilGoal.com نقل حصري ومباشر لمباراة حرس الحدود وبيراميدز في الجولة 21 من الدوري المصري على ملعب حرس الحدود بالمكس.

ويقع بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن متصدر الدوري المصري الزمالك، ويقع حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 17 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الأخير بالدوري.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - حامد حمدان ظهير أمام حرس الحدود.. وماييلي على مقاعد البدلاء منافس بيراميدز - لاعب الجيش الملكي: حققنا انتصارا على الوداد.. ونرغب في حصد جميع الألقاب منافس بيراميدز - رغم رائعة زياش.. الجيش الملكي يلحق بـ الوداد الهزيمة الأولى في الدوري قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود

....................................................................................................................

ق89: فرصة خطيرة تضيع من مصطفى زيكو والحارس يتألق

ق86: جووووووووووووول ثالث لبيراميدز يوسف أوباما

ق79: يوسف أوباما ينقذ هدف محقق لحرس الحدود من على خط المرمى

ق78: زالاكا بمهارة فردية مميزة يسدد لكن تمر بجوار القائم

ق70: جوووووووووووووووووول لحرس الحدود محمد أشرف "روقا" تكملة ركلة الجزاء

ق69: ضربة جزاء لصالح حرس الحدود

ق61: جووووووووووووووووووووووووووول زالاكا

ق53: خطيرة لصالح بيراميدز لكن الزنفلي يتصدى

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق42: جوووووووووووووووووووووول مروان حمدي من رأسية مميزة في شباك حرس الحدود بصناعة من الشيبي من رمية تماس

ق34: مقصية من مروان حمدي تمر فوق مرمى الزنفلي

ق28: خطيرة من بيراميدز والزنفلي يتصدى بعد رأسية من الكرتي

ق26: تسديدة من زالاكا تمر بجوار مرمى حرس الحدود

ق15: رأسية من مروان حمدي تمر بجوار المرمى

ق8: خطيرة لحرس الحدود لكن تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

حرس الحدود الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي مؤتمر توروب: لم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بثلاثية أمام حرس الحدود ويرتقي للقمة مؤقتا سيراميكا يفشل في الفوز للمرة الرابعة على التوالي.. وطلائع الجيش يقضي على آمال بتروجت
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد دقيقة | الدوري المصري
ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 9 دقيقة | أمريكا
إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي 10 دقيقة | الدوري المصري
أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 30 دقيقة | كرة سلة
تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية 34 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة 45 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
الركراكي يودع منتخب المغرب: حان وقت التغيير ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524637/انتهت-الدوري-المصري-حرس-الحدود-1-3-بيراميدز-العودة-للانتصارات