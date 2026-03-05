انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(3) بيراميدز.. العودة للانتصارات
الخميس، 05 مارس 2026 - 21:19
كتب : FilGoal
يوفر موقع FilGoal.com نقل حصري ومباشر لمباراة حرس الحدود وبيراميدز في الجولة 21 من الدوري المصري على ملعب حرس الحدود بالمكس.
ويقع بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن متصدر الدوري المصري الزمالك، ويقع حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 17 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الأخير بالدوري.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة هنا.
....................................................................................................................
ق89: فرصة خطيرة تضيع من مصطفى زيكو والحارس يتألق
ق86: جووووووووووووول ثالث لبيراميدز يوسف أوباما
ق79: يوسف أوباما ينقذ هدف محقق لحرس الحدود من على خط المرمى
ق78: زالاكا بمهارة فردية مميزة يسدد لكن تمر بجوار القائم
ق70: جوووووووووووووووووول لحرس الحدود محمد أشرف "روقا" تكملة ركلة الجزاء
ق69: ضربة جزاء لصالح حرس الحدود
ق61: جووووووووووووووووووووووووووول زالاكا
ق53: خطيرة لصالح بيراميدز لكن الزنفلي يتصدى
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق42: جوووووووووووووووووووووول مروان حمدي من رأسية مميزة في شباك حرس الحدود بصناعة من الشيبي من رمية تماس
ق34: مقصية من مروان حمدي تمر فوق مرمى الزنفلي
ق28: خطيرة من بيراميدز والزنفلي يتصدى بعد رأسية من الكرتي
ق26: تسديدة من زالاكا تمر بجوار مرمى حرس الحدود
ق15: رأسية من مروان حمدي تمر بجوار المرمى
ق8: خطيرة لحرس الحدود لكن تمر بجوار المرمى
بداية المباراة