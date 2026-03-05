طبيب مبابي: إصابته غير مقلقة.. وسيعود للمشاركة قريبا

الخميس، 05 مارس 2026 - 21:30

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

طمأن بيدرو لويس ريبول الطبيب المعالج لكيليان مبابي لاعب ريال مدريد، جمهور الفريق بشأن إصابته التي تعرض لها مؤخرا.

وقال بيدرو في تصريحات لـ راديو مونت كارلو الفرنسية نقلتها إذاعة كوبي الإسبانية: "أود توضيح أمرين، أولا، الإصابة ليست خطيرة، إنها مجرد تمزق في أربطة الزاوية الخلفية الجانبية للركبة، بما في ذلك الرباط الجانبي الخارجي والرباط الصليبي الخلفي، إنها إصابة بسيطة".

وواصل "العلاج الذي قدمه أطباء ريال مدريد كان ممتازا، في رأيي، لقد قاموا بعمل رائع معه، يخضع مبابي لعلاج تحفظي لتخفيف الألم، وهو النهج الأمثل لمثل هذه الإصابات".

وعن موعد عودته قال: "أنا على يقين من أنه سيكون جاهزا للعب مع ريال مدريد، والمنتخب الوطني، في غضون فترة زمنية قريبة جدا".

وأتم "أنا متفاجئ من الحديث عن الجراحة، لا يحتاج لها كيليان، يمكننا طمأنة الجميع والقول إن هناك أملا كبيرا في تعافيه السريع".

وغاب كيليان مبابي عن ريال مدريد منذ مباراة العودة أمام بنفيكا في الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة عضلية يعاني منها اللاعب.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم 11 مارس ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن مبابي لن يتمكن من المشاركة أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير أن اللاعب قد يشارك لبعض الدقائق أمام مانشستر سيتي في مباراة العودة على ملعب الاتحاد لكنه لن يكون متاحا في مباراة الذهاب.

وبذلك سيغيب مبابي أيضا عن مباراتي ريال مدريد المقبلتين ضد سيلتا فيجو والذهاب أمام مانشستر سيتي.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويتصدر النجم الفرنسي ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

